صناعة عمان تنظم لقاء عمل مع وفد أوزبكي برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة

الجغبير: الصناعة الأردنية تمتلك مزايا تنافسية بأوزبكستان في عدة قطاعات

قدراتوف: ندرس توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع الأردن تشمل 300 سلعة

خبرني - قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وأوزبكستان تشهد تطورا ملحوظا، في ظل تنامي الزيارات المتبادلة واستمرار المباحثات بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية، بما يفتح آفاقا أوسع لتعزيز التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية وصناعية بين البلدين.

وأضاف خلال لقاء مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لذيذ قدراتوف والوفد المرافق في غرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، إن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 79 بالمئة خلال 2025، فيما تعمل 18 شركة ذات رأسمال أردني في أوزبكستان، وهي مؤشرات تعكس بداية إيجابية للتعاون الاقتصادي وتؤكد وجود فرص كبيرة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.

وأكد أن الاقتصادين الأردني والأوزبكي يمتلكان فرصا واسعة للتكامل، إذ تشمل أبرز الصادرات الأردنية إلى أوزبكستان الأدوية والمنتجات الكيماوية والآلات والمعدات، فيما تستورد المملكة من أوزبكستان منتجات النسيج والفواكه المجففة والمكسرات، ما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع قائمة المنتجات المتبادلة وزيادة حجم التجارة.

وأوضح أن الصناعة الأردنية تمتلك مزايا تنافسية في قطاعات الصناعات الدوائية والكيماوية والأسمدة والصناعات الهندسية والكهربائية، لافتا إلى قدرة المنتجات الأردنية على تلبية معايير الأسواق الأوروبية والأميركية، إلى جانب استفادتها من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية وكندا.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأردنية في أوزبكستان يمكن أن تشكل بوابة للوصول إلى أسواق آسيا الوسطى، في حين تتيح الاستثمارات الأوزبكية في الأردن فرصة للاستفادة من موقع المملكة وأسواقها واتفاقياتها التجارية للوصول إلى الأسواق العربية.

وشدد الجغبير على أهمية معالجة التحديات اللوجستية التي تعيق حركة التجارة، وتسريع استكمال الإجراءات اللازمة لدخول اتفاقية التجارة التفضيلية حيز التنفيذ، إلى جانب تسهيل التحويلات والمعاملات المصرفية والمالية بين البلدين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية وكفاءة للمستثمرين.

من جهته قال الوزير قدراتوف، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز شراكتها الاقتصادية والاستثمارية مع الأردن، والبناء على الالتزام السياسي لقيادتي البلدين بتطوير علاقات ثنائية متينة ومستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين مجتمعي الأعمال.

وأضاف إن البلدين يعتزمان اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والأوزبكية وعقد منتدى للأعمال، وإقامة معرض مشترك لعرض الفرص والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلدين.

وكشف عن أن أوزبكستان تعتزم اصطحاب أكثر من 100 ممثل عن الشركات الأوزبكية إلى الأردن الشهر المقبل، بهدف بحث فرص التعاون المباشر مع نظيراتها الأردنية، والتعرف إلى أولويات الشركات الأردنية واحتياجاتها، وتحديد القطاعات الواعدة للشراكات التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن أوزبكستان تعد من أبرز منتجي القطن والمنتجات النسيجية، ما يوفر فرصا للتكامل مع الخبرات والإمكانات الأردنية في هذا المجال، فضلا عن وجود اهتمام بالتعاون في الصناعات الدوائية، التي يتمتع الأردن فيها بقدرات متقدمة، إلى جانب قطاعات السيارات والآلات والمعدات ومواد البناء.

وبين أن أوزبكستان تمتلك قاعدة صناعية في قطاع السيارات، وتنتج نحو نصف مليون سيارة سنويا بالتعاون مع شركات عالمية، من بينها جنرال موتورز وبي واي دي وفولكسفاغن وكيا، ما يتيح فرصا لتطوير شراكات مع الشركات الأردنية في الصناعات المرتبطة بالسيارات والآلات.

ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات ومواد البناء يشهد نموا ملحوظا في أوزبكستان، بالتزامن مع توسع النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب المحلي، ما يوفر فرصا إضافية أمام الشركات الأردنية للدخول إلى السوق الأوزبكية أو إقامة مشاريع مشتركة.

واضاف الوزير الأوزبكي إن الأردن وأوزبكستان يعتزمان توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية، بما يشكل خطوة عملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الالتزام السياسي لقيادتي البلدين بتطوير علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة، لافتا إلى أن الحكومتين تعملان على تهيئة البيئة المناسبة لتنمية التجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع مشتركة وشراكات إنتاجية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات ثنائية ومنتدى للأعمال ومعرضا مشتركا، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الشركات الأوزبكية، بهدف بحث فرص التعاون وتحديد القطاعات ذات الأولوية للجانبين.

وأكد أن الاتفاقية المرتقبة تمثل فرصة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في السوق الأوزبكية، وفتح المجال أمام المنتجات الأوزبكية للاستفادة من السوق الأردنية، بما يدعم نمو المبادلات التجارية ويوسع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.