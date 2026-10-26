*
الاثنين: 26 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • الخشمان: الأردن لا يُرهب.. ومن يستهدف أبناءه يواجه دولة لا تساوم على أمنها

الخشمان: الأردن لا يُرهب.. ومن يستهدف أبناءه يواجه دولة لا تساوم على أمنها

  • 26 أكتوبر 2026
  • 15:45
الخشمان الأردن لا يُرهب ومن يستهدف أبناءه يواجه دولة لا تساوم على أمنها

خبرني - أكد رئيس كتلة الإتحاد والإصلاح النيابية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان أن العملية الأمنية في الكرك حملت رسالة حاسمة مفادها أن الأردن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لا يُرهب، ولا يُبتز، ولا تُستباح دماء أبنائه، وأن للدولة هيبة لا يساوم عليها أحد، وذراعاً أمنية تطال كل من يظن أن بوسعه تحديها.


وقال الخشمان إن الأجهزة الأمنية لم ينجزوا مهمة أمنية فحسب، بل جسّدوا عقيدة دولة لا تنحني أمام الإرهاب، ولا تسمح للخوف أن يتسلل إلى شعبها، مؤكداً أن من يرفع السلاح في وجه الأردنيين لا يواجه أفراداً، بل يواجه دولة بكل مؤسساتها وسيادة قانونها.

وأضاف أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيبقى عصيًا على الإرهاب والتطرف، وأن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على مواجهة التهديدات، بل بحزمها في إنفاذ القانون، وحماية أرواح مواطنيها، وصون وحدتهم الوطنية.

ودعا الخشمان أبناء الوطن إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب صوت الحكمة، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم الانجرار خلف الشائعات أو محاولات بث الفتنة، مشدداً على أن دماء الأردنيين لا يجوز أن تتحول إلى وقود للانقسام، وأن الرد الوطني الأقوى على الإرهاب هو وحدة الصف والثقة بالدولة والاحتكام إلى القانون.

واختتم الخشمان بالتأكيد أن الأردن أكبر من أن تهزه رصاصات الغدر، وأقوى من أن تنال منه أيدي الإرهاب، وأن دماء الأردنيين خط أحمر لا تُختبر عنده هيبة الدولة، بل تتجلى.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول
كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول
  • 2026-10-26 14:06
كتلة الوفاء تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الكرك وتؤكد ثقتها بقدرة الدولة على إنفاذ القانون
كتلة الوفاء تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الكرك ...
  • 2026-10-26 13:36
تجارة عمّان تنظم وقفة تضامنية مع شهداء الكرك وتشيد بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على منفذي الجريمة الإرهابية
تجارة عمّان تنظم وقفة تضامنية مع شهداء الكرك وتشيد بجهود الأجهزة الأمنية في ا...
  • 2026-10-26 13:31
نقابة المهندسين الأردنيين: نثمن جهود أجهزتنا الأمنية واحترافيتها في كشف ملابسات حادثة الكرك والقبض على المشتبه بهم
نقابة المهندسين الأردنيين: نثمن جهود أجهزتنا الأمنية واحترافيتها في كشف ملابس...
  • 2026-10-26 11:16
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 120 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2026
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 120 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من...
  • 2026-10-26 00:04
كريف الأردن تواصل توسيع قاعدة الجهات المستفيدة من خدمات الاستعلام الائتماني
كريف الأردن تواصل توسيع قاعدة الجهات المستفيدة من خدمات الاستعلام الائتماني
  • 2026-10-25 21:16