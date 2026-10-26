حسان والزيدي يشهدان توقيع 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين الأردن والعراق

خبرني - شهد رئيس الوزراء جعفر حسان ونظيره العراقي علي الزيدي، توقيع 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وقال حسان إن المطلوب اليوم هو الانتقال بالمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وفق خطوات عملية وجداول زمنية واضحة.

وأضاف أن هناك فرصة حقيقية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع العراق إلى مستوى يوازي العلاقات السياسية والأخوية المتميزة، خصوصا في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وأكد حسان أن الأردن والعراق يجمعهما تاريخ طويل من المحبة والأخوة الصادقة، مشددا على أن الأردن كان وما زال وسيبقى شقيقا وفيا وداعما للعراق، وأن أمن العراق واستقراره من أمن الأردن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن المنطقة تمر بظروف دقيقة وتحديات متسارعة، ما يجعل رفع وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين، ومع الأشقاء العرب، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وشدد حسان على ضرورة تغليب الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد رفض الأردن وإدانته السياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وغزة، التي تستهدف تقويض فرص قيام الدولة الفلسطينية وفرض واقع جديد وتفريغ الأرض من سكانها، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للتصدي لهذه الإجراءات التصعيدية التي تشكل خطرا على المنطقة.

وقال إن تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه هو أساس العمل والجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك، وهو أساس الحفاظ على حقوق الأشقاء الفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف أن الأردن يقف إلى جانب الأشقاء في سوريا ولبنان، ويدعم جهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي يتعرضون لها والاحتلال الإسرائيلي لأراضيهما.

وأكد حسان أن السياسات الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والمنطقة تشكل تهديدا لأمنها والأمن العالمي.