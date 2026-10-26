الأمن العام ينشر لقطات وفيديو حصري من موقع مداهمة الإرهابيين

خبرني - نشرت مديرية الأمن العام لقطات وفيديو حصري من موقع مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود في الكرك، إذ توثّق هذه اللقطات جهود واحترافية العملية الأمنية.

ويظهر الفيديو جانبا من الاستعدادات الأمنية التي سبقت تنفيذ المداهمة، في إطار الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في الاعتداء الإرهابي وإلقاء القبض عليهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان وجود المتهمين ومداهمتهم، حيث وقع تبادل لإطلاق النار خلال العملية الأمنية.

ويأتي هذا الفيديو في أعقاب العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة المختصة لملاحقة المتورطين في الاعتداء، وسط إشادة شعبية واسعة بجهود رجال الأمن العام في حماية أمن الأردن وملاحقة كل من يحاول المساس باستقراره.

وتاليا الفيديو: