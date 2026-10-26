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  • الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود

الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود

  • 26 أكتوبر 2026
  • 15:00
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود

خبرني - نشر مديرية الأمن العام صورا توثق اللحظات التي سبقت تنفيذ المداهمة الأمنية للمتهمين بارتكاب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك، وأسفر عن سقوط شهداء وإصابة آخرين.

وتظهر الصور جانبا من الاستعدادات الأمنية التي سبقت تنفيذ المداهمة، في إطار الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في الاعتداء الإرهابي وإلقاء القبض عليهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان وجود المتهمين ومداهمتهم، حيث وقع تبادل لإطلاق النار خلال العملية الأمنية.

وتأتي هذه الصور في أعقاب العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة المختصة لملاحقة المتورطين في الاعتداء، وسط إشادة شعبية واسعة بجهود رجال الأمن العام في حماية أمن الأردن وملاحقة كل من يحاول المساس باستقراره.

الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود

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