*
الاثنين: 26 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وزير الداخلية: عملية إلقاء القبض على الإرهابيين كانت نوعية وجرت في ظروف صعبة

  • 26 أكتوبر 2026
  • 14:27
وزير الداخلية عملية إلقاء القبض على الإرهابيين كانت نوعية وجرت في ظروف صعبة

خبرني  - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية في محافظة الكرك، دون وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية، مشيرا إلى أن عملية إلقاء القبض على الإرهابيين كانت نوعية وجرت في ظروف صعبة.

وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي، أن إلقاء القبض على المنفذين لا يعني انتهاء العمل، مؤكدا أن الدولة ماضية في استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الجريمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التخطيط أو التحريض أو المساعدة أو التسهيل، وفق أحكام القانون.

وقال إن الدولة لن تسمح بإفلات أي متورط من المساءلة القانونية.

ونعى الفراية شهداء الهجوم، معزيا أسرهم وذويهم، وجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني، قائلا: "إننا نقف أكثر اطمئناناً إلى أن يد العدالة قد طالت مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية النكراء، وأن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً".

وأشار إلى أن جلالة الملك تعهد، خلال زيارته للمصابين في المستشفى، بالتعامل بكل حزم مع مرتكبي هذا الفعل ومحاسبة جميع المتورطين فيه، مضيفا أن نجاح العملية الأمنية يؤكد أن توجيهات جلالته تُترجم إلى أفعال على أرض الواقع، وأن الدولة الأردنية لا تتهاون في حماية أرواح مواطنيها.

ووجّه الفراية الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية والمؤسسات والكوادر التي أسهمت في إنجاح العملية، مشيدا بجهودها التي استمرت منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة، وما أظهرته من احترافية وكفاءة وتنسيق عالٍ.

ووصف الفراية الجريمة بأنها نتاج "فكر تكفيري متطرف غريب عن قيم الأردنيين وأخلاقهم"، مؤكدا ضرورة مواصلة التصدي له أمنيا وفكريا ومجتمعيا.

وأضاف أن مواجهة الإرهاب لا تنتهي بالقبض على مرتكبي الجرائم، وإنما تتطلب التصدي لجذور التطرف وخطاب الكراهية والتحريض.

وجدد الفراية الدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الأردن، بقيادته الهاشمية وأجهزته الأمنية ومؤسساته الوطنية وتماسك شعبه، سيبقى عصيا على الإرهاب والتطرف، وأن أمن الأردنيين وسلامتهم سيظلان فوق كل اعتبار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأمن العام ينشر لقطات وفيديو حصري من موقع مداهمة الإرهابيين
الأمن العام ينشر لقطات وفيديو حصري من موقع مداهمة الإرهابيين
  • 2026-10-26 15:25
تسمية شارع في مادبا باسم (شهداء كنيسة حمود)
تسمية شارع في مادبا باسم (شهداء كنيسة حمود)
  • 2026-10-26 15:20
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
الأمن ينشر صورا لما قبل تنفيذ مداهمة الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء كنيسة حمود
  • 2026-10-26 15:00
المعايطة يكشف تفاصيل مداهمة الإرهابيين الثلاثة في الكرك
المعايطة يكشف تفاصيل مداهمة الإرهابيين الثلاثة في الكرك
  • 2026-10-26 14:52
الملك يعزي بشهداء قرية حمود في الكرك
الملك يعزي بشهداء قرية حمود في الكرك
  • 2026-10-26 14:38
مدير الأمن : لم يكن هناك تخطيط مسبق لارتكاب جريمة الكرك
مدير الأمن : لم يكن هناك تخطيط مسبق لارتكاب جريمة الكرك
  • 2026-10-26 14:33