كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول

خبرني - اليوم، يمكن إجراء دورة التداول بأكملها عبر التكنولوجيا - التداول عبر الهاتف المحمول، والبيانات في الوقت الحقيقي، وخوارزميات التنفيذ، والتحليل بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يبدو أنها قائمة رائعة بأرقام التبني. انظر إلى كيفية استخدام التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الدورة التداولية، وستصبح الصورة واضحة: طبقة التنفيذ تتقدم بكثير على طبقة اتخاذ القرار.

ما هو دور الذكاء الاصطناعي في مجال التداول؟

تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تقصير المسافة بين بيانات السوق وقرارات التداول. أفادت ثلاثة أرباع الشركات المالية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي شاركت في استطلاع بنك إنجلترا/هيئة مراقبة السلوكيات المالية لعام 2024 أنها اعتمدت الذكاء الاصطناعي بالفعل؛ وارتفعت هذه الحصة من 58% في عام 2022 إلى 75% في عام 2024. من بين حالات الاستخدام التي وصفها المشاركون، كان لدى 55% بعض عمليات اتخاذ القرار الآلي، في حين تم تشغيل 2% من الحالات مع استبعاد صانع قرار بشري.

يرى المتداولون المؤسسيون اتجاهاً يتطور هنا. تم تصنيف الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنه التكنولوجيا الأكثر تأثيرًا في التداول للسنة الثالثة على التوالي، وفقًا لـ J.P. استطلاع مورغان للتداول الإلكتروني لعام 2026. تُحلل النماذج البيانات بشكل أسرع، لكن الناس ما زالوا يوقعون.

ما مدى تحول التداول إلى التداول الإلكتروني؟

ووفقًا لنتائج الاستطلاع نفسها، يعتقد المشاركون أن القنوات الإلكترونية ستغطي 60% من التداول في عام 2026 و 70% في عام 2027. لا يعني الإلكتروني بالضرورة أوتوماتيكي بعد. MiFID II، وهو إطار الاتحاد الأوروبي الذي ينظم الأسواق المالية، يحد من مصطلح "التداول الخوارزمي" إلى الحالات التي يتم فيها تحديد معلمات الطلب (مثل التوقيت والحجم) بواسطة الكمبيوتر بأقل قدر من التدخل البشري أو بدونه.

في تداول التجزئة، لا تزال نقطة الدخول إلى الأتمتة هي المستشار الخبير الذي يعمل على MetaTrader. هذا هو المكان الذي ينقسم فيه المتداولون إلى مجموعتين: أولئك الذين يحتاجون إلى الأتمتة بدون برمجة وأولئك الذين يحتاجون إلى القدرة على البرمجة. لدى Pepperstone حل لهذه المشكلة الأخيرة من خلال روبوتات cTrader، وخدمات API، و إمكانيات الاختبار الخلفي، و VPS. توفر شركات الوساطة التفاعلية و Saxo هذا من خلال API موثقة واتصال FIX.

ما الذي تغير في التداول عبر الهاتف؟

لقد غيّر ذلك مكان حدوث التداول وسرعته. في نتائج Plus500 لعام 2025، تم إنشاء 89% من دخل OTC عبر تطبيقات الهاتف أو الجهاز اللوحي. في بحث FCA لعام 2024، كان ما يقرب من 48% من مستخدمي تطبيقات التداول عبر الهاتف في العينة أقل من 35 عامًا.

هناك مجموعة أخرى من الملاحظات حول مستخدمي التداول عبر الهاتف، وهي لا تجعل القراءة ممتعة. في ورقة بحثية NBER، خلص المؤلفون الذين استخدموا بيانات المعاملات من بنكين ألمانيين إلى أن تداولات الهاتف كانت مرتبطة بزيادة شراء الأصول الشبيهة باليانصيب وزيادة السعي وراء العائدات. لا يضمن انخفاض صعوبة المعاملات نتائج جيدة.

تكنولوجيا التداول في JustMarkets

JustMarkets، وسيط عالمي متعدد الأصول لعقود الفروقات، يمنح المتداولين أربع طرق للوصول إلى حساب تداول واحد. بالإضافة إلى منصات MT4 و MT5، هناك WebTerminal الذي يعمل من متصفح الويب دون أي عمليات تثبيت إضافية، إلى جانب تطبيقه المخصص.

يشتمل تطبيق الهاتف JustMarkets Trading على غالبية الوظائف التحليلية: الودائع والسحوبات، والتقويم الاقتصادي والأخبار، والتحليل الفني مع أكثر من 1000 مؤشر. يقوم الحساب التجريبي بتكرار البيئة المباشرة ويصبح وسيلة مجانية لاختبار تشغيل EA.

تحذير من المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال المستثمر. هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية