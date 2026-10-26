الأردن وأوزبكستان يتجهان لتوقيع اتفاقية تجارة تشمل 300 سلعة

خبرني - قال وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لذيذ قدراتوف، إن الأردن وأوزبكستان يعتزمان توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية، بما يشكل خطوة عملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأضاف قدراتوف خلال لقاء مع ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة عمان، الاثنين، إن الاتفاقية ستشمل 300 سلعة، بواقع 150 سلعة من كل جانب، تستفيد من معاملة تفضيلية في أسواق البلدين من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وأكد أن الاتفاقية ستشكل أساساً لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الشراكات الصناعية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأردنية والأوزبكية للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الالتزام السياسي لقيادتي البلدين بتطوير علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة، لافتا إلى أن الحكومتين تعملان على تهيئة البيئة المناسبة لتنمية التجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع مشتركة وشراكات إنتاجية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات ثنائية ومنتدى للأعمال ومعرضا مشتركا، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الشركات الأوزبكية، بهدف بحث فرص التعاون وتحديد القطاعات ذات الأولوية للجانبين.

وأكد أن الاتفاقية المرتقبة تمثل فرصة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في السوق الأوزبكية، وفتح المجال أمام المنتجات الأوزبكية للاستفادة من السوق الأردنية، بما يدعم نمو المبادلات التجارية ويوسع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.