ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية بالزرقاء

خبرني - ضبطت شركة مياهنا، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، عددا من الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية في عدة مناطق بالزرقاء، استكمالا لإجراءات أحكام السيطرة وضبط وحماية مصادر المياه ولغايات خفض نسب الفاقد المائي.

وبحسب بيان لوزارة المياه والري، تمثلت الاعتداءات بتمديد وصلات فرعية بأقطار وأطوال مختلفة من خط 300 الحلابات الناقل، لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه ومقامة على أراضي خزينة الدولة، وسيتم استكمال تقدير الكميات وإعداد الضبوطات بحق المعتدين عليها حال الانتهاء منها من قبل اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.