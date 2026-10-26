488 عائلة متضررة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الخليل

خبرني - ارتفع عدد العائلات المتضررة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق في مدينة الخليل منذ الجمعة الماضي، إلى 488 عائلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الاثنين.

وأفادت بلدية الخليل، في بيانات يجري تحديثها يوميا، بأن أعداد العائلات المتضررة والفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح قسرا ارتفعت إلى 3 أضعاف ما كانت عليه في اليوم الأول من العدوان.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 3171 فلسطينيا على مغادرة منازلهم قسرا، خاصة في منطقتي دير بحة والجلدة، كما تحاصر مئات الفلسطينيين داخل منازلهم في الأحياء القريبة، وتمنعهم من الخروج منها.

وفي سياق متصل، باشرت لجنة المتابعة والمساندة والإغاثة المنبثقة عن محافظة الخليل توزيع الدفعة الأولى من المساعدات والاحتياجات الأساسية على العائلات المتضررة والنازحة جراء العملية العسكرية المتواصلة في المدينة.

وأكدت اللجنة أن هذه المساعدات تمثل الدفعة الأولى من جهود الإغاثة والمساندة، مشيرة إلى استمرار العمل على مدار الساعة، بالتنسيق بين المؤسسات المعنية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ومواصلة دعم العائلات المتضررة حتى انتهاء الأحداث والعملية العسكرية في المحافظة.

وتضم اللجنة مؤسسات حكومية وأهلية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المحلي والمؤسسات الدولية، وتتولى متابعة أوضاع العائلات المتضررة وتلبية احتياجاتها، إلى جانب حصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء الجمعة، بدء عملية عسكرية في الضفة الغربية تستمر أياما عدة، بالتزامن مع اقتحام مدن وبلدات فلسطينية، بينها الخليل ونابلس وطوباس وبلدة عقابا شمالها وقلقيلية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن العملية تستهدف عشرات المناطق في أنحاء الضفة الغربية، مشيرا إلى أن العملية في الخليل تركز على تفتيش المنطقة التي انطلق منها منفذا عملية الخليل.