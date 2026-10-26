الأمير فيصل يرعى انطلاق مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بالعقبة

خبرني - رعى الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والدول الشقيقة والصديقة وشخصيات رسمية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 400 وفد رسمي يمثلون 75 دولة شقيقة وصديقة، و350 شركة عارضة من أصل 38 دولة عارضة، لبحث أحدث التطورات في الصناعات الدفاعية والأمنية، واستعراض التقنيات والاستراتيجيات الحديثة لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

وقال ‏رئيس مجلس إدارة شركة سوفكس اللواء المتقاعد المهندس أيمن البطران: "إن استضافة الأردن لهذا المؤتمر تؤكد مكانته الدولية كشريك موثوق وفاعل في مكافحة الإرهاب، وتعزيز التدابير الأمنية، وتطوير القدرات المؤسسية والعملياتية، وتبادل الخبرات، وإسهامه الفاعل في دعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وأضاف البطران أن هذه الدورة من سوفكس تكتسب أهمية استثنائية، إذ تنعقد في ظل بيئة أمنية وعملياتية متسارعة التطور ومتزايدة التعقيد، فقد أصبحت فيها المعرفة المشتركة والخبرات الجماعية من المقومات الأساسية للجاهزية والاستجابة الفاعلة، لا سيما في مجال الطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، ومواكبة التحولات التكنولوجية.

وفي كلمة له، أكد قائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية أن فاعلية قوات العمليات الخاصة في العصر الحاضر تعتمد بشكل أساسي على استشراف التغيير والتنبؤ به لا مجرد رد الفعل بشأنه، مشدداً على أن التحديات الأمنية المعاصرة تفرض تكريساً لثقافة التكامل المؤسسي وبناء الشراكات الاستراتيجية الدولية.

وأشار إلى أن اعتماد المؤتمر لهذا العام على محاور المعرفة والابتكار، والعمليات متعددة المجالات، والتعاون العسكري الدولي، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الصمود الإقليمي وتطوير القدرات لمواجهة التهديدات والظروف المتوقعة.

وتخلل المؤتمر حلقات نقاشية مكثفة موزعة على ثلاث جلسات رئيسية ناقشت تجسير الفجوة بين النظرية والتطبيق ودور المؤسسة العسكرية والقطاع الأكاديمي والصناعي في التطور التقني والابتكار ودعم الجاهزية القتالية، كما تم بحث الاعتماد المتبادل بين الأنظمة المسيرة (UAS) وقوات العمليات الخاصة في الحروب غير المتناظرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التحديات والفوائد لمراكز الدمج والاستهداف المشتركة ودور الدبلوماسية العسكرية والمهام الإنسانية غير التقليدية.

ويُعد المؤتمر الحدث الرسمي المصاحب لمعرض قوات العمليات الخاصة الأردنية «سوفكس 2026»، الذي ينطلق الثلاثاء برعاية ملكية سامية في أرض المعارض والمؤتمرات بالعقبة، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة محلية ودولية، لعرض أحدث الأسلحة والمعدات والتقنيات الدفاعية والأمنية.