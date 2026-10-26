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  • كتلة الوفاء تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الكرك وتؤكد ثقتها بقدرة الدولة على إنفاذ القانون

كتلة الوفاء تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الكرك وتؤكد ثقتها بقدرة الدولة على إنفاذ القانون

  • 26 أكتوبر 2026
  • 13:36
كتلة الوفاء تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الكرك وتؤكد ثقتها بقدرة الدولة على إنفاذ القانون

خبرني  - أشادت كتلة الوفاء بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية متمثلة بمديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة في إلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في الجريمة التي شهدتها محافظة الكرك، مثمنة سرعة الاستجابة والجهود المتواصلة التي تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية وحرصها على حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون.

وتتقدم الكتلة بخالص مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، كما تدعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين معافين.

وأكدت الكتلة اعتزازها بالدور الوطني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها في حماية المواطنين وصون أمن المجتمع، مشددة على أن سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم تمثلان ركيزة أساسية في ترسيخ الأمن والعدالة وحماية النسيج الاجتماعي.

وشددت كتلة الوفاء على أن الأردن سيبقى، بوعي أبنائه وتماسكهم والتفافهم حول قيادته الهاشمية ومؤسساته الوطنية، عصياً على كل ما من شأنه المساس بأمنه ووحدته الوطنية، مؤكدةً أن وحدة الأردنيين وتكاتفهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة مختلف التحديات.

واختتمت الكتلة بالتأكيد على ثقتها بالأجهزة الأمنية والقضائية في مواصلة أداء واجبها الوطني، داعية إلى تحري الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات، بما يحفظ أمن المجتمع ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

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