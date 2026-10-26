الأردن يؤكد دعمه ترشيح الإمارات للانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

خبرني - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعم الأردن ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشادت الوزارة بالكفاءة الدبلوماسية والخبرة الواسعة التي تتمتع بها نسيبة، ومسيرتها المهنية المتميزة في العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، وإسهاماتها في تعزيز الحوار والتفاهم وبناء التوافقات الدولية.

وأكّدت الوزارة حرص المملكة على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز دور الأمم المتحدة وفاعليتها في مواجهة التحديات الدولية، وصون السلم والأمن الدوليين، وفقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن ثقتها بقدرة نسيبة في الإسهام في تعزيز فاعلية المنظمة الدولية وتطوير أدائها، متمنيةً لها التوفيق والنجاح.