جامعة ابن سينا للعلوم الطبية .. وقفة تضامن مع كرك العز

خبرني - في إطار التضامن الوطني الواسع في كافة أنحاء المملكة ، واستذكارًا لشهداء مدينة الكرك، نظّمت جامعة ابن سينا للعلوم الطبية وقفةً تضامنيةً تأكيدًا على وحدة الصف الأردني، ورفضًا لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وتجسيدًا للالتفاف حول القيادة الهاشمية ومؤسسات الدولة.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد حكم الشياب، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن استهداف الآمنين في دور العبادة وترويعهم جريمةٌ ترفضها تعاليم الدين والقيم الإنسانية وأخلاق المجتمع الأردني. وشدّد على أن محاسبة مرتكبيها مطلبٌ قانونيٌّ إلى جانب كونه مطلبًا وطنيًّا، مشيرًا إلى قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته، ومؤكدًا الالتفاف حول موقف جلالة الملك الحازم في مواجهة كل من يعبث بأمن الوطن.

وأكد مستشار الجامعة، الأستاذ الدكتور درويش بدران، أن هذه الأحداث تمثّل اختبارًا للانتماء والولاء، أثبت الأردنيون خلاله وحدة صفّهم وتماسك نسيجهم الاجتماعي. وأشار إلى أن الأردن تجاوز المحن المتعاقبة، منذ تاسيس الدولة إلى أحداث الكرك هذه، بصلابة دولته ووعي شعبه، مشيدًا بيقظة الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية، بما فيها ما لا يُعلَن عنه.



وفي كلمةٍ باسم الطلبة، استنكر الطالب قصي خليفات هذا الاعتداء الجبان، مؤكدًا أن دور العبادة يجب أن تبقى آمنةً للمصلّين، وأن استهدافها يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وقيم الشعب الأردني الأصيل وإرثه في التعايش والتآخي.

وشهدت الفعالية تفاعلا واسعا في أوساط الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية عبروا خلالها عن تعاطفهم بشهداء الكرك واعتزازهم باجهزتنا الأمنية التي استطاعت باحترافية عظيمة من إلقاء القبض على المتورطين في الجريمة .