تجارة عمّان تنظم وقفة تضامنية مع شهداء الكرك وتشيد بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على منفذي الجريمة الإرهابية

خبرني - نظمت غرفة تجارة عمّان وقفة تضامنية أمام مقرها، بمشاركة رئيس وأعضاء لجنة إدارة الغرفة وموظفيها، تعبيراً عن التضامن مع أسر شهداء ومصابي الاعتداء الإرهابي الذي شهدته محافظة الكرك، وتجسيداً لمشاعر الحزن والمواساة، وتأكيداً على وحدة الأردنيين وتماسك نسيجهم الوطني في مواجهة الإرهاب والتطرف.

واستهل المشاركون الوقفة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدين أن المصاب الذي ألمّ بأهالي الكرك هو مصاب الوطن بأسره، وأن مثل هذه الجرائم لن تنال من وحدة الأردنيين أو قيم المحبة والتآخي التي تجمعهم.

وقال رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد أبو عودة، إن هذه الوقفة تحمل رسالة وفاء وتضامن مع أسر الشهداء والمصابين، وتؤكد أن الأردنيين، بمختلف مكوناتهم وأطيافهم، يقفون صفاً واحداً في مواجهة كل ما يستهدف أمن وطنهم واستقراره وسلمهم المجتمعي.

وأضاف أبو عودة أن الجريمة الإرهابية التي شهدتها الكرك، وما خلفته من ألم وحزن في نفوس الأردنيين، تستدعي مزيداً من التمسك بقيم الوحدة الوطنية والتسامح والعيش المشترك، مؤكداً أن الأردن سيبقى قوياً بتلاحم أبنائه ووعيهم ورفضهم لكل أشكال العنف والكراهية والتطرف.

وأشاد أبو عودة بالجهود الكبيرة والمهنية العالية التي بذلتها الأجهزة الأمنية في تعقب منفذي الجريمة الإرهابية، والتي تكللت بإلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة بعد عملية أمنية مشتركة ودقيقة، مؤكداً أن سرعة الاستجابة ومواصلة عمليات البحث والتحري والمداهمة حتى القبض على المجرمين، دون وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية، تعكس كفاءة أجهزتنا الأمنية وجاهزيتها وقدرتها على حماية الوطن وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره.

وأكد أن نجاح الأجهزة الأمنية في الوصول إلى مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة يبعث برسالة حاسمة بأن الأردن دولة مؤسسات وقانون، وأن الإرهاب لن يجد له ملاذاً آمناً على أرضه، مشيداً بشجاعة منتسبي الأجهزة الأمنية وتضحياتهم ويقظتهم الدائمة، ومشدداً على أن الأردنيين يقفون خلف أجهزتهم الأمنية، ويعتزون بدورها الوطني في صون الأرواح وحماية السلم المجتمعي.

وأكد أن القطاع التجاري والخدمي، باعتباره جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، يقف إلى جانب أسر الشهداء والمصابين، ويثمن الجهود والتضحيات التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين، والحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.

وشدد أبو عودة على وقوف القطاع التجاري والخدمي، إلى جانب أبناء الوطن كافة، خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في التصدي للإرهاب والتطرف ونبذ العنف والكراهية، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال والعيش المشترك، مؤكداً أن الالتفاف حول القيادة الهاشمية والتمسك بالوحدة الوطنية يشكلان الركيزة الأساسية في حماية أمن الأردن واستقراره وصون نسيجه المجتمعي.

واختتمت الوقفة بالتأكيد على أن دماء شهداء الكرك ستبقى أمانة في ضمير الوطن، وأن وحدة الأردنيين وتكاتفهم ستظل السد المنيع في وجه الإرهاب وكل محاولات المساس بأمن الأردن واستقراره.