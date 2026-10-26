مايسترو حفل فضل شاكر يكشف سر النظارة الشمسية على المسرح

خبرني - كشف المايسترو المصري تامر فيظي، قائد الأوركسترا التي رافقت الفنان فضل شاكر في حفلي "ليلة الغايب"، على مسرح أبو بكر سالم، في العاصمة السعودية الرياض، كواليس تحضيرات الحفلين، وبكاء النجم اللبناني على المسرح، وسر الاستعانة بالنظارة الشمسية السوداء.

كواليس حفلي فضل شاكر في الرياض

وقال فيظي في تصريحات إعلامية إنه تم إبلاغه ببدء تحضيرات حفل فضل شاكر قبل الحدث الفني بنحو شهر، لافتًا أنه جرى التحضير لعودة الفنان اللبناني باختيار أوركسترا تضم 70 عازفًا من مصر ودول عرية أخرى، مؤكدًا على أن تنوع جنسيات العازفين كان أمرًا مقصودًا.

وأوضح المايسترو المصري أن البروفات التحضيرية للحفل برفقة الفنان فضل شاكر كانت هادئة، وبعيدة تمامًا عن أجواء التوتر، مؤكدًا أن حالة القلق، التي بدت على الفنان اللبناني مع بداية الحفل، تعود إلى فترة غيابه الطويلة عن المسرح.

النظارة الشمسية وبكاء فضل شاكر

ونوه تامر فيظي في ختام حديثه إلى أن الفنان فضل شاكر بكى متأثرا مُنذ بداية الأغنية الافتتاحية للحفل، بسبب لقاء الجمهور وحفاوتهم الكبيرة به، مؤكدًا على أن النظارة الشمسية السوداء أخفت دموع شاكر.

وأشار إلى أنه شعر ببكاء فضل شاكر على المسرح، ما دفعه إلى التدخل بطريقة غير مباشرة للتهدئة والابتسامة في وجهه، لمنح الثقة والهدوء، وفق تعبيره.

يذكر أن الفنان اللبناني فضل شاكر افتتح حفلات النسخة السابعة من موسم الرياض، بعودة تاريخية بعد غياب دام 14 عامًا، حيث قدم حفلين غنائيين يومي 22 و 23 أكتوبر الجاري، تضمنا تفاعلا كبيرا وترحيبا جماهيريا غير مسبوق به.