الأرصاد الأردنية تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء .. هطولات غزيرة وخطر تشكل السيول

خبرني - تشير آخر التحليلات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة، بمشيئة الله تعالى، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ تأثيراتها المحدودة مساء اليوم الاثنين، حيث يُحتمل هطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب المملكة، على أن تزداد فرص الهطول خلال ساعات الليل في مناطق متفرقة، وقد تكون الأمطار غزيرة لفترات قصيرة، خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية.

وتوقعت الإدارة أن يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء، حيث تهطل بإذن الله زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، بما فيها العقبة والبحر الميت، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، مع توقعات بهطولات غزيرة على فترات خلال ساعات المساء والليل في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأضافت الإدارة أن الأجواء غير المستقرة ستستمر يوم الأربعاء، مع هطول زخات من المطر في مناطق عدة، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية، على أن تتراجع حالة عدم الاستقرار يوم الخميس، وتسود أجواء لطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، وباردة نسبياً ليلاً في أغلب المناطق.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء، بما فيها العقبة والبحر الميت، إضافة إلى خطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، والضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ودعت الإدارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، وعدم المجازفة بعبورها، وتوخي الحذر أثناء القيادة، مؤكدة أن حالات عدم الاستقرار الجوي تتسم بالتفاوت في شدة الأمطار وتوزيعها بين المناطق.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية استمرار متابعتها لتطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات والتحذيرات اللازمة، داعية الجميع إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها حفاظاً على السلامة العامة.