جريمة شيطانية في مصر.. امرأة تقتل زوجها بمساعدة أمها

خبرني - لقي رجل مصرعه على يد زوجته ووالدتها في قرية أبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في مصر، إثر خلافات زوجية سابقة.

وبدأت الحادثة بمشادة كلامية بينهما، وتطورت إلى مشاجرة دامية، اعتدت خلالها المتهمتان على المجني عليه، حيثُ أقدمت الزوجة ووالدتها على خنق الزوج، وتسديد عدة طعنات في جسده، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة على يديهما.

وكشفت التحريات الأولية أن زوجة المجني عليه ووالدتها وراء ارتكاب الواقعة، إذ حاولتا التخلص من جثته عن طريق إلقائها في منطقة زراعية نائية، قبل أن تنتهي محاولتهما لإخفاء الجريمة بانكشاف سرهما عن طريق سائق مركبة صغيرة "تروسيكل"، نقل الجثة بين المخلفات.

وبينت التحريات أيضًا أن المتهمتين وضعتا الجثة داخل كيس كبير، وأقدمتا على الاستعانة بسائق مركبة صغيرة "تروسيكل" لنقل بعض المخلفات من المنزل، وإلقائها في منطقة زراعية، من دون أن يعلم السائق بوجود جثة قتيل بين المخلفات المنقولة.

وقادت آثار دماء على المركبة الصغيرة "تروسيكل" السائق إلى تفقد المخلفات التي نقلها، حتى عثر على جثة المجني عليه، حيث أصيب بحالة من الذعر والهلع، دفعته إلى الصراخ بصوت عالٍ؛ ما أدى إلى افتضاح أمر المتهمتين في التخلص من الجثة.



وأسفرت عمليات الفحص، التي أجرتها الأجهزة الأمنية للجثة، بعد ورود بلاغ بعثور الأهالي عليها في منطقة زراعية نائية، عن اكتشاف وجود آثار خنق على جثة المجني عليه، إلى جانب إصابته بعدة طعنات.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة القناطر الخيرية من إلقاء القبض على المتهمتين، اللتين أقرتا بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق المختصة، التي باشرت أعمالها، وأمرت بدفن جثمان المجني عليه عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.