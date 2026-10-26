جامعة الزيتونة الأردنية تختتم دورة تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد حول تطبيقات نظام الجودة

خبرني - اختُتمت في جامعة الزيتونة الأردنية فعاليات الدورة التدريبية بعنوان «تطبيقات في نظام الجودة»، المخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 2026–2027، والتي نظمها مكتب الاعتماد وضمان الجودة، ممثلًا بشعبة التطوير الأكاديمي، وبالتعاون مع مركز الحاسوب وبمشاركة ستة وأربعين مشاركًا.

وهدفت الدورة إلى تعريف أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بنظام إدارة الجودة المعتمد في الجامعة، وتعزيز فهمهم للمفاهيم والمصطلحات الأساسية المرتبطة به، إلى جانب توضيح مبادئ ضمان الجودة ومعاييرها والإجراءات المعتمدة لتطبيقها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة وتطوير الممارسات الأكاديمية والإدارية وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكد الدكتور فراس العزة، مدير مكتب الاعتماد وضمان الجودة، أهمية هذه الدورات التدريبية في تأهيل أعضاء الهيئة التدريسية الجدد وتمكينهم من الإلمام بمتطلبات نظام إدارة الجودة وآليات تطبيقه، مشيرًا إلى أن الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية يسهم في تعزيز قدراتهم على تنفيذ إجراءات الجودة بكفاءة، وترسيخ الالتزام بمعاييرها في مختلف الكليات.

وتضمنت الدورة جانبًا تطبيقيًا تناول نظام حوسبة إدارة الجودة في الجامعة، حيث قدّم مدير مركز الحاسوب، السيد ثائر أبو شرار، شرحًا لآلية استخدام النظام ووظائفه المختلفة، موضحًا دوره في إدارة إجراءات الجودة ومتابعتها إلكترونيًا، بما يعزز كفاءة العمل ويسهم في تسهيل تنفيذ الإجراءات وتوثيقها.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود جامعة الزيتونة الأردنية المستمرة لتطوير قدرات كوادرها الأكاديمية، وتعزيز منظومة الاعتماد وضمان الجودة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يدعم تحقيق أهداف الجامعة في التميز الأكاديمي والتحسين المستمر، ويواكب متطلبات التطوير في مؤسسات التعليم العالي.