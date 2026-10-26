كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم لقاءً ترحيبيًا بالطلبة الجدد

خبرني - نظّمت كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الزيتونة الأردنية لقاءً ترحيبيًا بالطلبة الجدد الملتحقين بالكلية، بحضور عميدة الكلية الأستاذة الدكتورة سماح نجيب، ونائب العميد الدكتور محمد العسّال، ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وذلك في إطار حرص الكلية على استقبال طلبتها وتعريفهم بالبيئة الجامعية ومتطلبات الحياة الأكاديمية.

وفي مستهل اللقاء، رحّبت الأستاذ الدكتورة سماح نجيب بالطلبة الجدد، معبّرةً عن سعادتها بانضمامهم إلى أسرة الكلية، ومتمنيةً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية. وأكدت أهمية هذه المرحلة في بناء مستقبلهم العلمي والمهني، مشددةً على ضرورة الالتزام بالجدية والاجتهاد والمثابرة، والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية التي توفرها الجامعة لتطوير معارفهم ومهاراتهم.

وأشارت إلى أن كلية العلوم الطبية التطبيقية تسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفّزة تدعم التميز الأكاديمي، وتعزز التفكير العلمي والبحث والابتكار، من خلال الاهتمام بجودة التعليم والتدريب العملي، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم الطبية والتخصصات الصحية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع.

من جانبه، رحّب نائب عميد الكلية الدكتور محمد العسّال بالطلبة الجدد، مؤكّدًا أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة الجامعية، والحرص على الانتظام في المحاضرات والمختبرات والتدريبات العملية، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز التحصيل العلمي واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في التخصصات الطبية التطبيقية.

كما قدّم رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية خلال اللقاء نبذة عن البرامج الأكاديمية والتخصصات التي تطرحها الكلية، والخطط الدراسية ومتطلبات النجاح والتخرج، إلى جانب التعريف بالمرافق والمختبرات التعليمية والتدريبية، والخدمات الأكاديمية التي تتيحها الكلية للطلبة خلال مسيرتهم الجامعية.

وتناول اللقاء أهمية مشاركة الطلبة في الأنشطة العلمية والطلابية واللامنهجية، والاستفادة من المبادرات والبرامج التي تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والتفكير النقدي، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء للجامعة، بما يحقق التوازن بين التفوق الأكاديمي والتطور الشخصي والمهني.

وفي ختام اللقاء، دار حوار بين الطلبة والحضور، أُجيب خلاله عن استفسارات الطلبة المتعلقة بالدراسة والتدريب العملي والأنظمة الجامعية، كما جرى التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع عمادة الكلية وأقسامها الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يضمن تقديم الدعم والإرشاد اللازمين للطلبة ويساعدهم على بدء مسيرتهم الجامعية بثقة وفاعلية.