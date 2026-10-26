رئيس جامعة الزيتونة الأردنية يلتقي أعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 2026–2027

خبرني - التقى رئيس جامعة الزيتونة الأردنية، الأستاذ الدكتور محمد المجالي، أعضاء الهيئة التدريسية الجدد من مختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2026–2027، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فؤاد القرم، وعمداء الكليات ونواب العمداء، ومديري الدوائر الإدارية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع كوادرها الأكاديمية الجديدة، وتهيئة البيئة المناسبة لانخراطهم في العمل الأكاديمي والبحثي.

ورحّب الأستاذ الدكتور محمد المجالي بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد، معربًا عن اعتزازه بانضمامهم إلى أسرة الجامعة، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية. كما أكد أهمية الدور الذي يضطلع به عضو هيئة التدريس في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها، مشيرًا إلى أنهم يشكّلون الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، ويسهمون في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات العلمية والمهنية.

وشدّد على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس مكانة جامعة الزيتونة الأردنية وتقدّمها في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، مشيرًا إلى ما حققته الجامعة من تطور في جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب التقدم في التصنيفات العالمية، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية، وتطوير البرامج والتخصصات بما يواكب متطلبات سوق العمل والتحولات التكنولوجية المتسارعة. وأكد أن هذه الإنجازات تمثّل ثمرة العمل المؤسسي والتكامل بين مختلف مكونات الجامعة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الابتكار والتطوير، وترسيخ ثقافة التميز والجودة والاستدامة، بما يعزز تنافسية الجامعة ويرتقي بمخرجاتها التعليمية والبحثية وخدماتها المجتمعية.

كما أشار إلى أهمية تعزيز البحث العلمي وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على إجراء البحوث النوعية التي تسهم في إنتاج المعرفة وتقديم حلول للتحديات المجتمعية، مؤكدًا ضرورة توسيع آفاق التعاون البحثي مع الجامعات والمؤسسات العلمية محليًا ودوليًا، والعمل على نشر الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة، بما يعزز حضور الجامعة ومكانتها في التصنيفات الأكاديمية العالمية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور فؤاد القرم، أهمية التكامل بين الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية في دعم مسيرة الجامعة وتطوير أدائها المؤسسي، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة أكاديمية محفزة تساعد أعضاء الهيئة التدريسية على أداء مهامهم بكفاءة، وتدعم تطورهم المهني والأكاديمي.

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز جودة العملية التعليمية وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع معايير الاعتماد وضمان الجودة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالخطط الدراسية، وتحديث المحتوى التعليمي، وتبني أساليب تدريس تفاعلية تركز على الطالب، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية والإدارات الأكاديمية والإدارية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتخلّل اللقاء تقديم عمداء الكليات ونواب العمداء ومديري الدوائر الإدارية إيجازًا حول أبرز المهام والمسؤوليات الأكاديمية والإدارية، والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، إلى جانب استعراض آليات العمل والتعاون بين مختلف الوحدات الأكاديمية والإدارية، بما يسهم في تيسير اندماج أعضاء الهيئة التدريسية الجدد في بيئة العمل الجامعي، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.

وفي ختام اللقاء، أُتيح المجال أمام أعضاء الهيئة التدريسية الجدد لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم حول مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، حيث جرى الإجابة عنها وتوضيح ما يلزم بشأنها، في أجواء اتسمت بالتفاعل الإيجابي والحوار البنّاء، بما يعزز التواصل بين إدارة الجامعة وكوادرها الأكاديمية، ويدعم انطلاقتهم في مسيرتهم التعليمية والبحثية.