مؤدي صوت باغز باني.. وفاة إريك باوزا عن 46 عاماً

خبرني - توفي الممثل الكندي إريك باوزا، الحائز جائزة إيمي، عن عمر ناهز 46 عاماً، بعد معاناة مع مرض في القلب، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين 26 أكتوبر 2026.

واشتهر باوزا بأداء أصوات مجموعة من أبرز شخصيات الرسوم المتحركة، وفي مقدمتها باغز باني ودافي داك من سلسلة "لوني تونز"، التي ارتبطت بذاكرة أجيال من المشاهدين حول العالم.

وأعلنت عائلة الفنان خبر وفاته عبر حسابها على منصة إنستغرام، مشيرة إلى رحيله المفاجئ، ومشيدة بمسيرته المهنية التي امتدت لنحو 25 عاماً، قدّم خلالها أصواتاً لعشرات الشخصيات المحبوبة في أعمال الرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو.

ووفقاً للتقرير، أظهرت سجلات الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن مرض القلب كان سبب وفاته. ولم تكشف العائلة عن مزيد من التفاصيل، مكتفية بالإعلان عن الوفاة والإشارة إلى أنها ستقدم معلومات إضافية لاحقاً.

وحصد باوزا ثلاث جوائز إيمي عن أدائه الصوتي المتميز في أعمال الرسوم المتحركة، خلال أعوام 2022 و2023 و2025، كما أدى أصوات شخصيات بارزة، بينها فافورن ليغهورن وبيبي لو بيو والخنزير بوركي وإلمر فاد، إلى جانب شخصية تواد جنرال في فيلم The Super Mario Bros. Movie الصادر عام 2023.

وبدأ باوزا مسيرته في مجال الرسوم المتحركة مصمماً للشخصيات، قبل أن يتجه إلى الأداء الصوتي، ويصبح أحد أبرز الأصوات الحديثة لشخصيات "لوني تونز". وبدأ أداء شخصية باغز باني عام 2018، قبل أن تظهر حلقاته الأولى ضمن مسلسل Looney Tunes Cartoons عام 2020.

ونعى مسؤولون في قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الفنان الراحل، مشيدين بموهبته وقدرته على إدخال البهجة إلى قلوب ملايين المشاهدين، ومؤكدين إسهامه في الحفاظ على إرث شخصيات كرتونية شهيرة عبر أجيال متعاقبة.