حسين فهمي يعلق على انتقادات تكريم آسر ياسين

خبرني - حسم الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدل بشأن تكريم الفنان آسر ياسين في الدورة الـ47 من المهرجان، كما أكد عدم إجراء تعديلات على الملصق الرسمي الذي أثار انتقادات بسبب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميمه.

وقال فهمي، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، تعليقًا على الانتقادات الموجهة إلى منح آسر ياسين جائزة فاتن حمامة للتميز: "ده طبيعي ناس تنبسط وناس ما تنبسطش.. هو ده المطلوب".

وفيما يتعلق بالبوستر الرسمي للمهرجان، أكد رئيس المهرجان عدم تغييره، موضحًا أن التصميم يستحضر شخصية "فؤادة" التي جسدتها الفنانة الراحلة شادية في فيلم "شيء من الخوف"

وأشار فهمي إلى أن الفيلم من الأعمال التي يجري ترميمها في مصر، لافتًا إلى رمزية الشخصية في أحداثه، إذ تسهم فؤادة في فتح الهويس، وهو ما ربطه بالرسالة التي أراد إيصالها من خلال الملصق.

وقال: "المعنى بيقول إن فؤادة موجودة وهتفتح الهويس"، مشددًا على أهمية أن يحمل الملصق الرسمي للمهرجان رسالة واضحة.

وأثار البوستر انتقادات بسبب الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميمه، فيما أكد فهمي أن هذه التكنولوجيا تمثل أحد ملامح مستقبل صناعة السينما.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن تكريم آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز خلال دورته الـ47، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في السينما المصرية.

وأوضح المهرجان أن التكريم يأتي تقديرًا لتنوع الأدوار التي قدّمها ياسين وعمقها الإنساني، وقدرته على تجسيد الأبعاد النفسية للشخصيات التي يؤديها.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، الذي عُقد في 11 أكتوبر الجاري بأحد الفنادق في القاهرة، بالتزامن مع الاستعداد للدورة الجديدة، التي تتزامن مع مرور 50 عامًا على انطلاق المهرجان عام 1976.