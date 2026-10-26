خبرني تكشف تفاصيل جديدة عن منفذي هجوم كنيسة حمود في الكرك

خبرني - خاص

كشفت معلومات حصل عليها موقع “خبرني” من مصادر موثوقة، تفاصيل جديدة تتعلق بهويات منفذي العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة حمود في محافظة الكرك.

وبحسب المعلومات، فإن منفذي الهجوم ثلاثة أشخاص، اثنان منهم شقيقان من مواليد عامي 1987 و1995، فيما المنفذ الثالث قريب لهما، وهو من مواليد عام 2001.

وأشارت المصادر إلى أن المنفذين الثلاثة تعود أصولهم إلى بلدة الجديدة في محافظة الكرك، التي تبعد نحو 6 كيلومترات عن قرية حمود، مسرح الهجوم الإرهابي.

وأكدت المعلومات أن المنفذين الثلاثة في حالة صحية بالغة الخطورة، فيما وصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة جدا.

