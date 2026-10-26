تشييع جثمان الشهيد محمد القسوس في عمّان

خبرني - بدأت الاستعدادات لتشييع جثمان الشهيد محمد القسوس، الذي قضى برصاص منفذي الهجوم الإرهابي على كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة، في العاصمة عمّان، حيث سيوارى الثرى في منطقة سحاب، وسط انتشار أمني في المنطقة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منفذي الهجوم الثلاثة، فجر الاثنين، خلال مداهمة مشتركة في مدينة الكرك، بعد تحديد موقع تحصنهم داخل منزل مهجور، وفق مديرية الأمن العام.

وقالت المديرية إن المشتبه بهم رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، ما استدعى تطبيق قواعد الاشتباك، وانتهت العملية بالسيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعًا، دون تسجيل إصابات في صفوف القوة الأمنية. كما ضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

من جهته، قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الأجهزة الأمنية نفذت جهودًا عملياتية واستخباراتية مكثفة منذ وقوع الحادثة لتحديد مكان المنفذين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود شملت مداهمة عدة مواقع وتوسيع نطاق الاشتباه، والاستعانة بالوسائل الفنية والمرئية المتاحة لجمع المعلومات.

وأضاف الفراية أن المنفذين أبدوا مقاومة خلال المداهمة، مؤكدًا إلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم.