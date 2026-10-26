كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم يومًا توعويًا حول دور الصيدلة في التوعية بسرطان الثدي

خبرني - نظّمت عمادة كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، يومًا توعويًا وتثقيفيًا تفاعليًا بعنوان «دور الصيدلة في التوعية بسرطان الثدي»، بهدف تعزيز الوعي الصحي بأهمية الكشف المبكر عن المرض، وتسليط الضوء على دور الصيدلي في نشر الثقافة الصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والتوعية المجتمعية.

وحضر الفعالية نائب عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد الوحش، ورئيس قسم الصيدلة الدكتورة وسن جرار، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية. وتضمّن اليوم التوعوي محاضرة علمية قدّمتها الدكتورة نسرين الحموي، تناولت خلالها أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، وأهمية الالتزام بالفحوصات الدورية والإرشادات الطبية الموصى بها، بما يسهم في تعزيز فرص اكتشاف المرض في مراحله المبكرة.

وشهدت الفعالية مشاركتين إنسانيتين مؤثرتين، استعرضت خلالهما سيدتان تجربتيهما في مواجهة سرطان الثدي، في محطتين جسّدتا معاني الصبر والإرادة والأمل. كما سلطت التجربتان الضوء على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مساندة المرضى، وتعزيز قدرتهم على مواجهة تحديات المرض خلال رحلة العلاج.

من جانبه، أعرب عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان عن اعتزازه بتنظيم هذه الفعالية التوعوية التي تجسّد رسالة الكلية في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي، مؤكدًا أن دور الصيدلي يتجاوز تقديم الرعاية الدوائية ليشمل التثقيف الصحي، والإسهام في نشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يعزز صحة الأفراد وسلامة المجتمع. كما ثمّن التعاون مع مركز الحسين للسرطان، مشيدًا بجهود جميع المشاركين والمنظمين في إنجاح هذه المبادرة التوعوية والإنسانية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص عمادة كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز دورها في خدمة المجتمع، وترسيخ مسؤوليتها في نشر المعرفة الصحية، وتنمية وعي طلبة الصيدلة بأهمية المشاركة الفاعلة في المبادرات التوعوية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.