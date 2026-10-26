رئيس الوزراء: لن تتهاون الدولة الأردنية مطلقا في معركتها ضد الإرهاب

خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن معركة الأردن ضد الإرهاب والتطرف والفكر الظلامي والخوارج مستمرة، وضد كل من يتعاطف معهم.

وأضاف حسان في منشور: "نحيي أبطال أجهزتنا الأمنية الذين باشروا بتنفيذ عملية أمنية دقيقة منذ اللحظات الأولى للجريمة الإرهابية النكراء في الكرك، للقبض على المجرمين لينالوا القصاص، الحمدلله العملية الأمنية نجحت باحترافية عالية وبجهود استثنائية للأجهزة الأمنية".

وتابع "هذه ليست النهاية.. معركتنا ضد الإرهاب والتطرف والفكر الظلامي والخوارج مستمرة، وضد كل من يتعاطف معهم، وهي معركة وعي وفكر في المقام الأول، ولن تتهاون الدولة الأردنية مطلقاً في ذلك كما تعهدنا، الرحمة والخلود للشهداء، وبئس المصير للمجرمين والإرهابيين".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على منفذي عملية كنيسة حمود الإرهابية، وذلك خلال مداهمة مشتركة تمت فجر الاثنين في مدينة الكرك.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان تواجد الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة بحق مواطنين أردنيين في كنيسة في قرية حمود في محافظة الكرك.



وأكدت المديرية أن الإرهابيين الثلاثة تحصنوا داخل أحد المنازل المهجورة ورفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة، إذ طبقت معهم قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة الأمنيّة.

وتابعت المديرية أنه ضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم وتفتيش مكان تواجدهم مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إن الأجهزة الأمنية بذلت جهودًا عملياتية واستخباراتية كبيرة لتحديد موقع منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في الكرك، منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن القبض على منفذي الهجوم الإرهابي.

وأوضح الفراية لـ "المملكة" أن الإرهابيين أبدوا مقاومة شرسة لقوى الأمن، مؤكدًا إلقاء القبض عليهم بعد تعرضهم لإصابات بالغة.

وأشار الفراية إلى أن منفذي الهجوم ثلاثة أشخاص، جرى التعرف عليهم منذ بداية الحادثة، واستخدمت الأجهزة الأمنية جميع الوسائل المتاحة لديها لتحديد موقعهم، موضحًا أن قوى الأمن داهمت عدة مواقع في أماكن مختلفة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية وسّعت دائرة الاشتباه لتشمل المناطق التي كان من الممكن أن يسلكها منفذو العمل الإرهابي، مستخدمةً جميع الوسائل الفنية والمرئية والأجهزة المتاحة لجمع المعلومات، بما في ذلك التحقيق مع أشخاص مشتبه بهم.