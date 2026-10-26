وفيَّات الأردن.. الإثنين 26-10-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين، 26-10-2026:

- بديعه محفوظ

- تركي طلال محمد العدوان

- حسين محمد عبدالله الروسان

- حكيم خليل يوسف حكيم

- خالد كريم مطلق الزعبي

- خلدون يوسف خليل براهمة

- ريا محمد سلامه الخرابشه

- سعد طه الديك

- سفيان العدوان

- سناء عبدالله جبر

- صالح ابراهيم خالد

- عدنان عبدالزراق

- عيد أبو صفية

- عيده خلف عطيه العامري

- لولو سلامة فريح حداد

- ليلى شادي الجابر

- محمد أحمد حسان العظامات

- محمد سليم النيف

- مريم عبدالكريم مفلح العواودة

- منى شوكت خلف النصراوين

- ميسون شفيق عبدالهادي البريك

- نسيم شلبي رسلان الشوبي

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون