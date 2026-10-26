وفيَّات الأردن.. الإثنين 26-10-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين، 26-10-2026:
- بديعه محفوظ
- تركي طلال محمد العدوان
- حسين محمد عبدالله الروسان
- حكيم خليل يوسف حكيم
- خالد كريم مطلق الزعبي
- خلدون يوسف خليل براهمة
- ريا محمد سلامه الخرابشه
- سعد طه الديك
- سفيان العدوان
- سناء عبدالله جبر
- صالح ابراهيم خالد
- عدنان عبدالزراق
- عيد أبو صفية
- عيده خلف عطيه العامري
- لولو سلامة فريح حداد
- ليلى شادي الجابر
- محمد أحمد حسان العظامات
- محمد سليم النيف
- مريم عبدالكريم مفلح العواودة
- منى شوكت خلف النصراوين
- ميسون شفيق عبدالهادي البريك
- نسيم شلبي رسلان الشوبي
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون