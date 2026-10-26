الاحتلال يشرع بهدم منشآت زراعية وتجارية قرب قرية حداد السياحية جنوب جنين

خبرني - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بأعمال هدم منشآت زراعية وتجارية قرب قرية حداد السياحية، جنوب جنين، تشمل غرفا زراعية ومعرضاً للسيارات ومنتزهاً وبيوتاً بلاستيكية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت قوات الاحتلال قد سلّمت، في 18 تشرين الأول الحالي، أكثر من 20 إخطار هدم لمنشآت زراعية وتجارية في محافظة جنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية، إن الإخطارات شملت بيوتاً بلاستيكية وغرفاً زراعية ومنتزهاً ومعرضاً للسيارات، في المنطقة الممتدة من دوار البادية قرب عابا شرقاً، وصولاً إلى دوار الشهيد شامخ أبو الرب قرب المدرسة الأميركية جنوباً.

وأضاف أن هذه الإخطارات تهدد منشآت الفلسطينيين ومصادر رزقهم، وتضعهم أمام خسائر مادية كبيرة، مشيراً إلى أن هدم البيوت البلاستيكية والغرف الزراعية والمنشآت التجارية من شأنه أن يؤدي إلى إتلاف المعدات والمواد الزراعية، والإضرار بالإنتاج ومصادر دخل العائلات المتضررة، فضلاً عن تهديد استمرارية الأنشطة الزراعية والتجارية في المنطقة.