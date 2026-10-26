خبرني - جدد شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، إدانته لاستهداف الحوثيين لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكداً رفضه القاطع لكل ما من شأنه المساس بحرمة البقاع المقدسة، فيما جدد دعوته بتشكيل لجنة للوساطة والتهدئة لنزع فتيل الأزمات والصراعات في المنطقة.

وعبر شيخ الأزهر، خلال بيان رسمي، صباح اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة لاستمرار الهجمات الحوثية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وما حولهما، والمنشآت المدنية بالمملكة، والتي كان آخرها الاعتداءات الموجهة نحو مكة والمدينة، والتي تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراضها قرب المشاعر المقدسة، مؤكداً رفضه القاطع لكل ما من شأنه المساس بحرمة البقاع المقدسة أو تعريض أمن المملكة وسلامة مواطنيها وقاصديها للخطر.



"هجمات آثمة"

وأضاف الأزهر في بيانه أن ساحات الحرمين الشريفين وأرض المشاعر المقدسة، حرّم الله الاعتداء عليها، وأمّن كل من يعيش على أرضها من إنسان وحيوان ونبات، فضلاً عن قاصديها من ضيوف الرحمن، والآمنين من أهلها والعاملين بها. وأكمل: "نذكر المعتدين بأن هجماتهم هذه هي هجمات آثمة، وهي استفزاز لمشاعر ما يقرب من مليارين من المسلمين حول العالم، وهو اعتداء على البلد الذي يرعى شؤون هذه البقاع العزيزة على قلب كل مسلم".

وأكد البيان أن الأزهر الشريف يأمل في المسارعة بتشكيل لجنة وساطة وتهدئة عاجلة، تضم ممثلين من حكماء الأمة وعقلائها من محبي الخير والسلام والاستقرار، تتولى بشكل عاجل نزع فتيل الأزمات والصراعات المشتعلة، وإنهاء الخلافات القائمة بين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة التي تهدد أمن الأوطان واستقرارها، بما يحفظ للعرب والمسلمين قوتهم وسيادتهم، ويصون دماء أبنائهم ويحفظ مقدرات شعوبهم وأجيالهم القادمة.