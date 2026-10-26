بسبب جملته الشهيرة.. الفنان محمد ثروت يتسبب في أزمة بجامعة بني سويف

خبرني - أزمة كبيرة تسبب فيها الممثل المصري محمد ثروت أثناء حضوره ندوة فنية أقامتها إدارة الجامعة داخل المسرح لتكريمه، حيث التقى ثروت بعدد من الطلاب الذين ملأوا المسرح عن آخره، ومازحهم بجملته الشهيرة "عاملين إيه يا صيع".

واستشعر محمد ثروت بعدها أنه وقع في خطأ فادح، خاصة أن تلك الجملة لا تتناسب مع وجوده داخل المسرح الخاص بجامعة بني سويف، وبحضور عدد من قيادتها، فحاول تدارك الأمر سريعاً، وتوجه بالحديث إلى الطلاب قائلاً: "أنا أحبكم كثيراً من قلبي، وأتمنى أن يوفقكم الله".



الطلاب عبروا عن استيائهم

لم تشفع كلمات محمد ثروت لتدارك الموقف جملته التي قالها في بداية حديثه، حيث تداول عدد من طلاب الجامعة مقطع فيديو وثق تلك اللحظة، وعبر عدد منهم عن استيائهم الشديد عما حدث، معتبرين أن الجملة لا تتناسب مع جامعة بني سويف العريقة التي شهدت على تخرج الكثير من العلماء في كافة المجالات، فيما طالب البعض بمحاسبة المسؤول عن إقامة الندوة واستضافة الفنان محمد ثروت.

من جانبه، التزم محمد ثروت الصمت ولم يعلق على تلك الأزمة، أملاً منه أن تمر بسلام دون أن تتفاقم وتسبب له حرجاً كبيراً مع الجمهور، والأشخاص الذين وجهوا له الدعوة لتكريمه داخل الحرم الجامعي.

هيرة من "بنك الحظ"

يذكر أن جملة "عاملين إيه يا صيع"، كان قد قالها الفنان محمد ثروت ضمن أحداث فيلم "بنك الحظ"، وحققت انتشاراً واسعاً حتى أصبح يستخدمها في حياته اليومية، ويكتبها كثيراً عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبرها البعض علامة مميزة للكوميديا التي يقدمها ثروت.

من جانب آخر، يعكف حالياً الفنان محمد ثروت على تصوير دوره ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم "شمس الزناتي"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام، وياسمين رئيس، ومصطفى غريب، وخالد أنور، من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.