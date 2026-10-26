نقابة المهندسين الأردنيين: نثمن جهود أجهزتنا الأمنية واحترافيتها في كشف ملابسات حادثة الكرك والقبض على المشتبه بهم

- النقابة: سيادة القانون والعدالة أساس أمن الوطن واستقراره.. وثقتنا بمؤسساتنا الوطنية راسخة



ثمّنت نقابة المهندسين الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية الأردنية، في القبض على مرتكبي جريمة الكرك فجر اليوم، وما أظهرته من احترافية ودقة في متابعة التحقيقات وجمع المعلومات وكشف ملابسات الحادث الاجرامي، وصولاً إلى القبض على المشتبه بهم، في خطوة تعكس أهمية العمل الأمني المسؤول في حماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.

وأكدت النقابة في بيان لها أن سرعة التعامل مع القضية ودقة الإجراءات المتخذة تجسدان أهمية التكامل بين كفاءة الأجهزة الأمنية والالتزام بأحكام القانون، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون، وحفظ حقوق الشهداء والجرحى وذويهم، وصون حقوق جميع الأطراف.

وقالت النقابة إن الأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته الوطنية وأجهزته الأمنية، يمتلك من الوعي والتماسك والقدرة ما يمكّنه من مواجهة التحديات، وإن حماية أمن المواطنين مسؤولية وطنية لا تنفصل عن حماية الحقوق والحريات وترسيخ العدالة والمساواة أمام القانون.

وأضافت أن مثل هذه الأحداث تؤكد ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ورفض خطاب الكراهية والتحريض وكل محاولة لاستغلال الجريمة للنيل من تماسك المجتمع الأردني، الذي يشكل تنوع أبنائه مصدر غنى وقوة، وتبقى وحدته خطاً أحمر لا يجوز المساس به.

وجددت نقابة المهندسين الأردنيين وقوفها خلف القيادة الهاشمية، ودعمها لجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة في حماية الوطن وصون استقراره، مؤكدة أن سيادة القانون والعدالة والوحدة الوطنية هي ركائز أساسية لاجتياز الأزمات، وأن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة مسؤولية وطنية ومؤسسية لا تقبل المساومة.

حفظ الله الأردن آمناً مستقراً، وحمى قيادته وشعبه ومؤسساته الوطنية.