إرادة ملكية بتعيين 12 محامياً بالسلطة القضائية - (أسماء)

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (228) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعيين 12 محامياً ومحامية من المحامين الأساتذة في السلطة القضائية، بعد استيفائهم شروط التعيين، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 تشرين الثاني 2026.

وبموجب القرار، جرى تعيين المشمولين في أدنى مربوط الدرجة السادسة، وتوزيعهم على عدد من محاكم المملكة للعمل قضاة للصلح.

وشملت التعيينات الأسماء التالية:

* إقبال عزام فواز نصانصره، قاضياً للصلح لدى محكمة عجلون الابتدائية.

* عبدالرحمن محمد عبدالله جرادات، قاضياً للصلح لدى محكمة معان الابتدائية.

* رناد عدنان أحمد هلسه، قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية.

* تقى جهاد فالح البدارين، قاضياً للصلح لدى محكمة العقبة الابتدائية.

* يزن فايز أحمد سلمان، قاضياً للصلح لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

* حذيفه محمد مصطفى ربابعه، قاضياً للصلح لدى محكمة معان الابتدائية.

* محمد حسين محمد القضاة، قاضياً للصلح لدى محكمة صلح الأغوار الشمالية.

* فارس محمود محمد الشياب، قاضياً للصلح لدى محكمة العقبة الابتدائية.

* طارق بسام فرحان سماره، قاضياً للصلح لدى محكمة الطفيلة الابتدائية.

* سالم عبدالغني نايل السفرتي، قاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائية.

* محمد خالد عطيوي السعيدات، قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية.

* محمد عاطف محمود الطرمان، قاضياً للصلح لدى محكمة صلح بني كنانة.