تركي آل الشيخ يرد على بيان لفناني مصر: كلام غير مستغرب!

خبرني - تفاعل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مع بيان لنقابة المهن التمثيلية في مصر صدر أمس الأحد.

وشارك آل الشيخ البيان فور صدوره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وكتب: "كلام غير مستغرب من النقابة، والدكتور أشرف، وكل فناني مصر، والشعب المصري الشقيق… المملكة ومصر جناحا الأمة".

وفي وقت سابق، أكدت نقابة المهن التمثيلية في بيانها رفض الفنانين المصريين لأي خطاب يستهدف الإساءة للمواضع المقدسة، مشددة على رسوخ العلاقات المصرية-السعودية التي وصفها البيان بأنها "امتداد لطبيعة جغرافيا ووجدان وروابط لا تقبل الانفصام، تستند إلى وحدة المصير والمصالح المشتركة".

ويعد هذا البيان الثاني من نوعه خلال أقل من يوم، إذ كانت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" قد أصدرت السبت بيانا أكدت فيه اعتزازها بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وتضامنها مع المؤسسات الإعلامية في المملكة، مؤكدة أن "محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية لن تنال من علاقة راسخة صنعها التاريخ".

ورد آل الشيخ على بيان "المتحدة" بتدوينة قال فيها: "كلام محترم أتمنى نبني عليه ونروح لآفاق مختلفة وقوية.. لكن لازم الانتباه للمتصيدين في المياه العكرة وأصحاب المصالح الشخصية الضيقة من كل الأطراف"، مختتمًا: "لو حطينا ايدنا مع المتحدة ممكن نروح مكان بعيد".