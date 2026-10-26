بسبب إيران.. مواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الأركان قبل الانتخابات

خبرني - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مواجهة وقعت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بسبب توجيه سياسي يتعلق بإيران.

وأثار تقرير القناة قلقا في الأوساط الإسرائيلية، دفع جادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتنياهو في انتخابات يوم الثلاثاء، إلى إعلان دعمه لرئيس الأركان.

وعكس هذا الاستياء مخاوف داخل إسرائيل من احتمال لجوء نتنياهو، الأطول بقاء في رئاسة الوزراء، إلى خيار مهاجمة إيران قبل الانتخابات في مسعى للحفاظ على منصبه.

وخلال ظهوره على القناة 14، وصف نتنياهو تقرير القناة 12 بأنه "هراء"، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش.

ولم يذكر تقرير القناة 12 التوجيه المتعلق بإيران على وجه التحديد. وفي الأيام الأخيرة، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على الحاجة إلى "إسقاط" القيادة الإيرانية.

وكرر نتنياهو تحذيره من أن إيران أو وكلاءها قد يشنون هجوما قبل انتخابات الثلاثاء لتعطيل التصويت، مستشهدا بمعلومات استخباراتية. وقال في بيان مصور: "إن الجيش مستعد للدفاع والهجوم على حد سواء"، مضيفا: "ستتلقون ضربات غير متناسبة أكبر بكثير مما يمكنكم تخيله".