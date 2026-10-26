إصابات بالغة لمنفذي هجوم الكرك وأحدهم بحالة سيئة

خبرني - خاص

كشف مصدر مسؤول أن منفذي هجوم كنيسة حمود في الكرك الثلاثة تعرضوا لإصابات بالغة خلال الاشتباكات المسلحة مع الأجهزة الأمنية، التي انتهت بإلقاء القبض عليهم فجر الاثنين في محافظة الكرك.

وقال المصدر لـ"خبرني" إن أحد المنفذين في حالة صحية سيئة، فيما يعاني الآخران من إصابات بالغة نتيجة تعرضهم لعدة أعيرة نارية خلال الاشتباكات.

وأوضح أن المنفذين أبدوا مقاومة عنيفة ورفضوا تسليم أنفسهم، ما أدى إلى اشتباكات استمرت نحو ثلاث ساعات داخل مبنى مهجور في بلدة الجديدة بمحافظة الكرك.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت إلقاء القبض على المنفذين الثلاثة بعد إصابتهم، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بين أفراد القوة الأمنية المشاركة في العملية.