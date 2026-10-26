السفير الأردني في تونس يستقبل المعزين بأحداث قرية حمود في الكرك

خبرني – عامر العمرو

استقبل السفير الأردني لدى الجمهورية التونسية، عبدالله أبو رمان، في بيت السفير، عددًا من سفراء الدول العربية الشقيقة، إلى جانب عدد من أبناء الجالية الأردنية المقيمة في تونس، الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء والتعبير عن تضامنهم مع الأسرة الأردنية على إثر الأحداث الأليمة التي شهدتها قرية حمود في محافظة الكرك.

وعبّر المعزون عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم للأردن، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الأسرة الأردنية في هذا المصاب، ومشاطرَتهم مشاعر الحزن والألم إزاء ما شهدته القرية من أحداث مؤسفة.

من جانبه، عبّر السفير عبدالله أبو رمان عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا المصاب الجلل، مؤكدًا أن ما حدث في قرية حمود ترك أثرًا عميقًا في نفوس الأردنيين، وأن مثل هذه الظروف الأليمة تستدعي التكاتف والتضامن والوقوف صفًا واحدًا.

وثمّن السفير مواقف السفراء العرب وأبناء الجالية الأردنية في تونس، وما أبدوه من مشاعر صادقة ومواقف أخوية تعبّر عن عمق الروابط العربية والأخوية، وتعكس روح التضامن والتآزر في مواجهة المحن والمصاعب.

وأكد أن الأسرة الأردنية، بما عُرف عنها من تماسك وتلاحم، قادرة على تجاوز المحن، مشددًا على أهمية تغليب الحكمة والمسؤولية، والحفاظ على وحدة الصف والنسيج المجتمعي، بما يعزز الأمن والاستقرار ويصون العلاقات الأخوية بين أبناء المجتمع الأردني.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن بالدول العربية الشقيقة، وعلى أهمية استمرار التواصل والتضامن في مختلف الظروف، ولا سيما في أوقات الشدائد والمواقف الإنسانية.