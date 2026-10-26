حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم وتشتد غداً وسط هطولات رعدية

خبرني - تتأثر المملكة اليوم الإثنين، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات المساء هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، يحتمل ان تكون غزيرة في اجزاء محدودة من جنوب المملكة ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

وبحسب التقرير، يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي المؤثرة على المملكة يوم غدٍ الثلاثاء؛ حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بإذن اللّٰه تعالى زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت يصحبها البرق والرعد وهطول حبات البرد أحياناً، ويتوقع خلال ساعات المساء والليل أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

تبقى المملكة الأربعاء، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي مع طقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن اللّٰه تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة ولفترة قصيرة ويصحبها الرعد أحياناً خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس الخميس، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات المساء الى شمالية غربية تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 – 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 28 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 25- 14 ، وفي مناطق البادية 32 – 19، وفي مناطق السهول 29- 17 ، وفي الأغوار الشمالية 34 – 23 ، وفي الأغوار الجنوبية 35- 25، وفي البحر الميت 34- 24 ، وفي خليج العقبة 34- 25 درجة مئوية.