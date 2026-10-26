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وزير الاتصال الحكومي: الأردن يقتص لدماء شهدائه

  • 26 أكتوبر 2026
  • 07:33
وزير الاتصال الحكومي الأردن يقتص لدماء شهدائه

خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الأردن يقتصّ لدماء شهدائه، عقب إلقاء القبض على منفذي العملية الإرهابية في قرية حمود بمحافظة الكرك.

وأضاف المومني، في منشور على منصة "إكس" فجر الاثنين أن الأجهزة الأمنية بذلت جهودا كبيرة من خلال عملية أمنية مشتركة تكللت بالنجاح، نتج عنها إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية، وإصابتهم جميعا، بعد اشتباك مسلح معهم، دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة الأمنية.

‏وبين أن عمليات البحث والتمشيط استمرت منذ لحظة الجريمة الإرهابية لحين تحديد مكان تواجد الإرهابيين الثلاثة فجر اليوم في أحد المنازل المهجورة في محافظة الكرك ‏وشدد أن الإرهاب لا مكان له بيننا، وهذه الثلة الخارجة عن الدين والأعراف والأخلاق لاقت مصيرها العادل على أيدي القوة الأمنيّة ‏وقال المومني "نقف بالمرصاد وسنضرب بيد من حديد دون رأفة أو تهاون كل من يحاول المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه" ‏كما جدد وزير الاتصال الحكومي الدعوة للشهداء بالرحمة ولمصابي الحادث الإرهابي بالشفاء العاجل.

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