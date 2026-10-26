كواليس اعتقال منفذي هجوم الكرك وحالتهم الصحية

خبرني - خاص

كشف مصدر حكومي لـ"خبرني" تفاصيل العملية الأمنية التي انتهت بإلقاء القبض على منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة قرية حمود بمحافظة الكرك، فجر الاثنين.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تمكنت، بعد عمليات بحث وتمشيط مكثفة، من تحديد مكان اختباء المنفذين الثلاثة داخل منزل مهجور في بلدة الجديدة، التي تبعد نحو 4.7 كيلومترات عن قرية حمود.

وأوضح أن المنفذين أبدوا مقاومة عنيفة ورفضوا تسليم أنفسهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة استمرت نحو ثلاث ساعات، قبل أن تتمكن القوة الأمنية من السيطرة على الموقع وإلقاء القبض عليهم.

وأكد المصدر أن المنفذين الثلاثة تعرضوا لعدة أعيرة نارية خلال الاشتباكات، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية سيئة نتيجة الإصابات البالغة التي تعرضوا لها.

وأضاف أن المنفذين كانوا يتحصنون داخل المنزل المهجور وبحوزتهم أسلحة نارية وعتاد، فيما انتهت العملية دون تسجيل أي إصابات بين أفراد القوة الأمنية.