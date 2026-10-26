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شاهدوا صور المنزل الذي تحصن فيه منفذو هجوم الكرك

  • 26 أكتوبر 2026
  • 07:07
شاهدوا صور المنزل الذي تحصن فيه منفذو هجوم الكرك

خبرني - أظهرت صور متداولة حالة المنزل المهجور الذي تحصن فيه منفذو الهجوم على كنيسة قرية حمود بمحافظة الكرك، وآثار إطلاق النار الذي تعرض له خلال الاشتباكات مع الأجهزة الأمنية الأردنية.

ويقع المنزل في بلدة الجديدة بمحافظة الكرك، على بعد نحو 4.7 كيلومترات من قرية حمود، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المنفذين الثلاثة، فجر الاثنين، عقب اشتباكات مسلحة استمرت نحو ثلاث ساعات.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت إصابة المنفذين الثلاثة خلال الاشتباكات، وضبط أسلحة نارية وعتاد داخل المنزل، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية.

شاهدوا صور المنزل الذي تحصن فيه منفذو هجوم الكرك
شاهدوا صور المنزل الذي تحصن فيه منفذو هجوم الكرك
شاهدوا صور المنزل الذي تحصن فيه منفذو هجوم الكرك
شاهدوا صور المنزل الذي تحصن فيه منفذو هجوم الكرك

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