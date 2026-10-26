لحظة القبض على منفذي هجوم كنيسة الكرك - فيديو

خبرني - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظات إلقاء القبض على منفذي الهجوم الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، عقب عملية أمنية انتهت باعتقال المشتبه بهم الثلاثة بعد اشتباك مسلح مع القوة الأمنية، فيما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة المقطع المتداول وتفاصيله.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر اليوم الاثنين، إلقاء القبض على منفذي الهجوم الثلاثة، بعد تحديد مكان اختبائهم داخل منزل مهجور قرب موقع الحادثة في محافظة الكرك.

وقالت المديرية، في بيان، إن فرق التحقيق والمداهمة الخاصة المشتركة والأجهزة الأمنية واصلت عمليات البحث والتمشيط دون انقطاع، إلى أن تمكنت من تحديد موقع المشتبه بهم الثلاثة والوصول إلى المنزل الذي كانوا يتحصنون داخله.

وأوضحت أن المطلوبين رفضوا تسليم أنفسهم للقوة الأمنية، وبادروا بإطلاق النار باتجاه أفرادها، ما استدعى التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، قبل السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا.

وأكدت مديرية الأمن العام أن العملية انتهت دون تسجيل أي إصابات بين أفراد القوة الأمنية المشاركة، رغم تعرضهم لإطلاق نار من داخل المنزل.

وأضافت أن تفتيش الموقع عقب انتهاء المداهمة أسفر عن ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد كانت بحوزة الموقوفين الثلاثة.

وجددت المديرية تعازيها لأسر ضحايا الهجوم الذي استهدف الكنيسة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب وحماية أمن الأردن وسلامة مواطنيه.