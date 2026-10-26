الفراية: ضبط القتلة داخل منزل مهجور قرب موقع الحادثة في الكرك

خبرني- قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، بعد مقاومة شرسة.

وأضاف الفراية، في تصريحات لـ "المملكة، أن الأجهزة الأمنية بذلت جهودًا عملياتية واستخباراتية كبيرة لتحديد هوية منفذي الهجوم، مشيرًا إلى أن عددهم ثلاثة أشخاص، جرى التعرف عليهم منذ بداية الحادثة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية وسّعت دائرة الاشتباه في محافظة الكرك، ضمن جهودها للوصول إلى المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وأشار الفراية إلى أن منفذي الهجوم ضُبطوا داخل مبنى في مدينة الكرك، بالقرب من موقع الحادثة، لافتًا إلى أن إصاباتهم خطيرة وفي أنحاء متفرقة من أجسادهم.