الأردن يلقي القبض على مجرمي كنيسة الكرك

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام أن فرق التحقيق والمداهمة الخاصة المشتركة والأجهزة الأمنية تمكنت فجر اليوم وبعد جهود مستمرة لم تتوقف من عمليات البحث والتمشيط من تحديد مكان تواجد الارهابيين الثلاثة منفذي العملية الارهابية الجبانة بحق مواطنين أردنيين في كنيسة في قرية حمود في محافظة الكرك.

وأكّدت المديرية في بيان لها أنّ الإرهابيين الثلاثة تحصنوا داخل أحد المنازل المهجورة ورفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة حيث طبقت معهم قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعاً، دون وقوع أية إصابات في صفوف القوة الأمنيّة.

وتابعت المديرية أنّه ضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم وتفتيش مكان تواجدهم مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.

وجددت مديرية الأمن العام دعاءها بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين الذين طالتهم أيدي الارهاب الجبانة.

مؤكدة أن الاردن سيبقى عصياً على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ..حمى الله الأردن قيادة وشعباً.