خبرني - كشف مطرب الراب المصري ويجز عن رد فعله تجاه تصريحات الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بشأن أغاني الراب، كما تحدث عن موقفه من الخلافات بين مطربي الراب وأعماله الغنائية المقبلة، وذلك خلال استضافته في برنامج "السبت الممتاز"، الذي يقدمه صانع المحتوى إياد الموجي عبر موقع يوتيوب.

وخلال اللقاء، الذي عرض أمس السبت، عرض إياد الموجي على ويجز مقطع فيديو للفنان مصطفى كامل يتحدث فيه عن أغاني الراب، ليعلق مطرب الراب ساخراً على علاقته بنقيب المهن الموسيقية، قائلاً: "واخد الكارنيه بتاعي وساحب رخصتي".

وجاء تعليق ويجز في سياق حديث مصطفى كامل عن عدم تفضيله أغاني الراب، إذ أكد المطرب الشاب احترامه لوجهة نظر النقيب، قائلاً: "ده رأيه، حرية الرأي مكفولة.. ده أستاذنا وبراحته"، قبل أن يضيف مازحاً: "هو أكيد مسمعش باقي الأغاني".



تأتي هذه التصريحات في سياق مواقف سابقة لمصطفى كامل عبّر خلالها عن عدم إعجابه بأغاني الراب، وتحدث عن عدم فهمه لبعض ما يقدمه مطربو هذا اللون الموسيقي.

ويجز: "مش عايز مشاكل"

وتطرق ويجز إلى الخلافات والمواجهات الغنائية التي شهدتها ساحة الراب خلال السنوات الماضية، مؤكداً رغبته في الابتعاد عن الدخول في مشكلات جديدة والتركيز على الموسيقى.

وقال خلال حديثه: "مش عايز مشاكل، الفترة دي خلصت يا جماعة، أنا داخل في 30 سنة"، في إشارة إلى تغير نظرته إلى الخلافات التي ارتبطت بمسيرته الفنية.

وأوضح أن أغاني المواجهات، المعروفة باسم "الدسات"، لا تمثل مكسباً حقيقياً حتى للطرف الذي ينجح في التأثير على منافسه، لافتاً إلى أن الكلمات القاسية قد تتجاوز حدود المنافسة الفنية وتترك أثراً نفسياً لدى الطرف الآخر.

وقال ويجز عن هذا النوع من الأغاني: "التراكات دي سلاح ذو حدين، وعمري ما هطلع منها كسبان، حتى لو دمرت الطرف الآخر نفسياً، بتضايق لأن ممكن الطرف ده فعلاً يزعل، والكلام بيكون جارح أكتر من السكاكين".



وتعكس تصريحاته رغبته في تجاوز مرحلة المواجهات المباشرة بين مطربي الراب، والابتعاد عن تحويل المنافسة الموسيقية إلى صراعات شخصية.

هل يتوقف ويجز عن تقديم أغاني الراب؟

وفيما يتعلق بأعماله الغنائية المقبلة، أكد ويجز أنه لا يزال يعمل على تقديم أغاني الراب، لكنه لا يطرح جميع الأعمال التي يصنعها في الوقت الحالي.

وتحدث عن تأجيل إصدار بعض الأغاني بطريقة ساخرة، رابطاً الأمر بتصريحات مطرب الراب سانتا بشأن عودة الفنانين إلى تقديم الراب.



وتشير تصريحاته إلى أن ابتعاده عن الخلافات والمواجهات الغنائية لا يعني اعتزاله الراب أو توقفه عن إنتاج أغنيات جديدة، وإنما يأتي في إطار رغبته في التركيز على أعماله الموسيقية بعيداً عن الصراعات.

وكان ويجز قد روّج لحلقته مع إياد الموجي من خلال نشر صور من كواليس اللقاء عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وكتب تعليقاً قال فيه: "انتظروني النهارده في أوترخت الساعة سبعة، هناكل سمك مع بعض".

وجاء اللقاء ضمن برنامج "السبت الممتاز"، الذي يستضيف صناع الموسيقى والفنانين في حوارات تتناول جوانب من حياتهم الفنية ومواقفهم من القضايا المثارة على الساحة الغنائية.