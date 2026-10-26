قبعة فرعونية بمتاجر طرابزون سبور.. النادي التركي يستلهم تراث مصر احتفاء بمحمد صلاح

خبرني - طرح نادي طرابزون سبور التركي قبعة مستوحاة من أغطية الرأس الفرعونية للبيع في متاجره الرسمية "TS Club"، في تصميم يجمع بين رموز الحضارة المصرية القديمة وألوان النادي، ضمن المنتجات المرتبطة بنجمه المصري محمد صلاح.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن القبعة جاءت استجابة لطلب من محمد صلاح.

تصميم مستوحى من أغطية الرأس الفرعونية

استُلهم تصميم القبعة من غطاء الرأس المعروف باسم "النمس"، الذي ارتبط بملابس ملوك مصر القديمة، مع إعادة تقديمه بألوان طرابزون سبور، العنابي والأزرق.



ويتضمن التصميم أجزاءً مخططة تنسدل على جانبي الرأس باتجاه الكتفين، إلى جانب شعار النادي في المقدمة، بما يجمع بين الرموز المستوحاة من التراث المصري والهوية البصرية للفريق التركي.

وأصبحت القبعة متاحة أمام الجماهير عبر متاجر "TS Club" والقناة الرسمية للبيع الإلكتروني للنادي، وفقاً لتقارير إعلامية تركية.

سعر قبعة محمد صلاح

وبحسب التقارير المنشورة، حُدد سعر القبعة عند 1699.99 ليرة تركية، مع توفيرها بمقاسين مختلفين هما S/M وM/L.

ويأتي طرح المنتج في سياق الاهتمام الجماهيري بالمنتجات المرتبطة بمحمد صلاح، الذي يحظى بشعبية واسعة بين مشجعي كرة القدم في مصر وخارجها.

منتجات خاصة باسم محمد صلاح

وكان طرابزون سبور قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عن مجموعة تذكارية تحمل اسم "M. Salah Collection"، مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وتضم تصميماً يرتبط بالأهرامات والرقم 10، إلى جانب عناصر تذكارية أخرى.



وتعكس هذه المنتجات توجهاً تسويقياً يجمع بين شعبية اللاعبين والرموز الثقافية المرتبطة ببلدانهم، بما يتيح للأندية تقديم منتجات مختلفة لجماهيرها.