خلطة المكملات الثلاثة.. هل تمنح عظامك دعماً أكبر؟

خبرني - مع تزايد الإقبال على المكملات الغذائية، يتساءل كثيرون عما إذا كان الجمع بين فيتامين "د" (Vitamin D) وفيتامين "ك2" ( Vitamin K2) والمغنيسيوم يوفر فوائد صحية أكبر، خصوصاً لصحة العظام وتنظيم الكالسيوم في الجسم.

وبوجه عام، يمكن للبالغين الأصحاء تناول هذه العناصر معاً بالجرعات المناسبة، لكن ذلك لا يعني أن الجمع بينها ضروري للجميع أو أن تناولهما في تركيبة واحدة يضمن نتائج أفضل، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



الكالسيوم ووظائف العظام

وقالت اختصاصية التغذية ومديرة الابتكار والتطبيق في مجال التغذية بمركز بوسطن الطبي، أوليفيا توماس، إن فيتامين "د3" (Vitamin d3) وفيتامين "ك2" (Vitamin K2) يشاركان في استقلاب الكالسيوم ووظائف العظام، ولذلك يُجمعان أحياناً في مكمل واحد.

وينطبق الأمر أيضاً على المغنيسيوم، الذي يؤدي دوراً مهماً في استقلاب فيتامين «د» ووظائف الجسم المختلفة.

كيف تتكامل أدوار الفيتامينات والمعادن الثلاثة؟

تعمل هذه العناصر من خلال آليات مختلفة ومترابطة، إذ يساعد فيتامين "د" (Vitamin D) على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، بينما يحتاج الجسم إلى المغنيسيوم لتنشيط الإنزيمات المشاركة في استقلاب فيتامين "د" (Vitamin D) . ولذلك، قد يؤثر نقص المغنيسيوم في قدرة الجسم على الاستفادة من الفيتامين.

أما فيتامين "ك2" (vitamin-k2)، فيشارك في تنشيط بروتينات تؤدي دوراً في صحة العظام وتنظيم ترسيب الكالسيوم.

ويؤدي المغنيسيوم أيضاً دوراً أساسياً في وظائف العضلات والأعصاب وتكوين العظام، ما يجعله عنصراً مهماً للحفاظ على الصحة العامة.

تراكم الكالسيوم

ومع ذلك، لا توجد أدلة قوية تثبت أن تناول "ك2" (vitamin-k2) مع فيتامين "د" (Vitamin D) يمنع تراكم الكالسيوم في الشرايين أو يحقق بالضرورة فوائد إضافية للقلب.

ماذا يقدم كل مكمل للجسم؟

يساعد فيتامين "د" على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ويدعم بناء العظام والحفاظ على قوتها، فضلاً عن دوره في وظائف العضلات والجهاز المناعي.

أما فيتامين "ك2" فيساعد على تنشيط بروتينات مرتبطة بتخثر الدم وصحة العظام. ولا تزال الأدلة على الفوائد الإضافية لمكملاته في الوقاية من أمراض القلب غير حاسمة.

وبالنسبة للمغنيسيوم، فيعد معدناً أساسياً يشارك في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية، بما فيها إنتاج الطاقة ووظائف العضلات والأعصاب والحفاظ على بنية العظام، كما يسهم في استقلاب فيتامين «د».

متى يستدعي الحذر؟

على الرغم من إمكانية تناول العناصر الثلاثة معاً، فإن بعض الحالات تستدعي مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء بها، خصوصاً عند استخدام الأدوية بانتظام. فقد يتداخل فيتامين "ك2" ( Vitamin K2) مع دواء الوارفارين، وهو دواء مضاد للتجلط، وقد يؤدي تغيير مدخوله من الفيتامين إلى التأثير في فعالية العلاج.

أما فيتامين "د" (Vitamin D)، فقد يتداخل مع بعض الأدوية، ومنها بعض مدرات البول، كما قد تؤثر أدوية معينة في امتصاصه أو استقلابه. وقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وهو ما قد يسبب مضاعفات صحية.

وبالنسبة إلى المغنيسيوم، فقد يؤثر في امتصاص بعض المضادات الحيوية وأدوية هشاشة العظام عند تناوله بالتزامن معها، ما قد يستلزم الفصل بين مواعيد الجرعات. كما أن بعض مدرات البول والأدوية المستخدمة لعلاج الارتجاع الحمضي قد تؤثر في مستويات المغنيسيوم.

هل من الأفضل تناول المكملات الثلاثة معاً؟

لا توجد أدلة قوية تثبت أن تناول المكملات الثلاثة معاً يمنح جميع البالغين فوائد أكبر من تناول العناصر التي يحتاجون إليها فقط.

وقد يكون الجمع بينها مناسباً عند وجود نقص أو حاجة غذائية محددة، لكن الحصول على كميات كافية من الغذاء يظل الأساس، ولا تُعد المكملات بديلاً عن نظام غذائي متوازن.