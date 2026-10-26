مكمل نباتي شائع قد يحمي الكلى.. لكن هل هو آمن للجميع؟

خبرني - يُعرف البربرين بقدرته المحتملة على المساعدة في ضبط سكر الدم والكوليسترول والوزن، لكن الأبحاث بدأت تستكشف دوراً آخر لهذا المركب النباتي، يتعلق بصحة الكلى.

وتشير نتائج أولية إلى أنه قد يساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان يرتبطان بتلف أنسجة الكلى. ومع ذلك، لا تزال الأدلة البشرية محدودة، ولا يمكن اعتباره علاجاً مثبتاً للوقاية من أمراض الكلى أو علاجها، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



كيف يمكن أن يؤثر البربرين في الكلى؟

يوجد البربرين طبيعياً في نباتات عدة، منها البربريس والختم الذهبي. ويُعتقد أن تأثيراته المضادة للالتهاب والأكسدة قد تساعد على حماية خلايا الكلى من التلف، إلى جانب دعم عمل الميتوكوندريا، وهي وحدات إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

كما تشير أبحاث مخبرية إلى احتمال مساهمته في الحد من التليف، أي تكوّن الأنسجة الندبية التي قد تضعف وظائف الكلى مع مرور الوقت. لكن هذه الآليات المحتملة لا تعني بالضرورة تحقق الفوائد نفسها لدى البشر، إذ يستند جانب كبير من الأدلة إلى تجارب أُجريت على الحيوانات أو الخلايا.

هل يفيد مرضى السكري؟

يُعد السكري من أبرز أسباب مرض الكلى المزمن، إذ قد يؤدي ارتفاع مستويات السكر لفترات طويلة إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى وتسرب البروتين إلى البول.

وبحثت دراسات في دور البربرين لدى المصابين بالسكري واعتلال الكلى السكري. ففي دراسة نُشرت عام 2018 وشملت 114 بالغاً مصاباً بالسكري من النوع الثاني، ارتبط تناول البربرين بتحسن بعض مؤشرات وظائف الكلى وانخفاض تسرب البروتين إلى البول.

تحسين وظائف الكلى

كما أشارت مراجعة بحثية نُشرت عام 2022 إلى فوائد محتملة للبربرين في تحسين بعض المؤشرات المرتبطة بوظائف الكلى، عبر تأثيراته في الالتهاب والإجهاد التأكسدي. غير أن معظم الأدلة المتاحة جاءت من دراسات حيوانية، ما يجعل الحاجة إلى تجارب بشرية أكبر وأكثر دقة أمراً ضرورياً قبل استخلاص نتائج حاسمة.

هل تلعب بكتيريا الأمعاء دوراً؟

قد تمتد التأثيرات المحتملة للبربرين إلى العلاقة بين الأمعاء والكلى. فبعض بكتيريا الأمعاء تنتج مركبات تتخلص منها الكلى عادة، لكن هذه المواد قد تتراكم عندما تتراجع وظائفها، فتسهم في زيادة الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

ومن هذه المركبات «كبريتات بي-كريزول»، المرتبطة بمضاعفات مرض الكلى المزمن. وتشير دراسة أُجريت على الحيوانات عام 2023 إلى أن البربرين قد يؤثر في عمليات إنتاج هذا المركب داخل الأمعاء، بما قد يحد من تراكمه. لكن هذا التأثير لم يُثبت بعد لدى البشر، ولا يُعرف ما إذا كان تناول المكمل يحقق فائدة سريرية ملموسة في هذا الجانب.

مخاطر محتملة

لم تثبت الدراسات البشرية المتاحة أن الاستخدام المعتاد للبربرين يسبب تلف الكلى مباشرة، لكن ذلك لا يكفي لضمان سلامته لدى الجميع. وتشمل آثاره الجانبية الشائعة الإسهال والإمساك والغثيان والانتفاخ وألم المعدة.

وقد يؤدي الإسهال أو القيء الشديد إلى الجفاف، ما يقلل تدفق الدم إلى الكلى ويرفع خطر الإصابة الكلوية الحادة. كذلك، قد يتداخل البربرين مع أدوية أخرى، ومنها بعض أدوية السكري وضغط الدم، ما يزيد احتمال انخفاض مستويات السكر أو الضغط بصورة غير مرغوبة.

ويحتاج المصابون بمرض الكلى المزمن إلى حذر إضافي، لأن ضعف وظائف الكلى قد يغير طريقة تخلص الجسم من بعض الأدوية ومركباتها. كما أن جودة المكملات وتركيز مكوناتها قد يختلفان بين المنتجات.

هل يُنصح بتناول البربرين لحماية الكلى؟

حتى الآن، لا توجد أدلة كافية للتوصية بالبربرين بوصفه مكملًا لحماية الكلى أو علاج أمراضها. لذلك، ينبغي استشارة الطبيب قبل تناوله، خصوصاً لدى المصابين بأمراض الكلى أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو من يستخدمون أدوية بانتظام.