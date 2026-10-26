الماتشا أم مشروب تشاي.. أيهما أفضل لصحة الكبد؟

خبرني - قد تتمتع الماتشا بأفضلية محدودة على الشاي بالتوابل، المعروف باسم شاي " تشاي"، عندما يتعلق الأمر بالمركبات المضادة للأكسدة المرتبطة بصحة الكبد. لكن هذه الأفضلية لا تعني بالضرورة أنها أكثر فاعلية في الوقاية من أمراض الكبد أو علاجها، إذ لا تزال الأدلة السريرية المباشرة محدودة.

وفي المقابل، يمكن أن يكون كلا المشروبين جزءاً من نظام غذائي صحي، خاصة عند تناولهما دون سكر مضاف أو شراب منكّه. لذلك، لا يعتمد الاختيار على نوع الشاي وحده، بل أيضاً على طريقة تحضيره والعادات الغذائية المصاحبة له، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



لماذا تتمتع الماتشا بفوائد للكبد؟

تحتوي الماتشا على مركبات تساعد على الحد من الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، كما قد تؤثر في مسارات الالتهاب واستقلاب الدهون. وتكتسب هذه التأثيرات أهمية في سياق صحة الكبد، لأن تراكم الدهون والالتهاب قد يسهمان في تطور بعض أمراضه.

وتشير دراسات أولية إلى أن مركبات الشاي الأخضر قد تساعد على الحد من تراكم الدهون في الكبد، بما قد يكون مفيداً للأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي.

شاي "تشاي" ودعم صحة الكبد

يتكون مشروب" تشاي" من الشاي الأسود مع مزيج من التوابل، مثل القرفة والزنجبيل والهيل والقرنفل، ويُحضّر غالباً بالحليب والسكر.

وعلى الرغم من أن الشاي الأسود يحتوي عادة على تركيبة وكميات مختلفة من الكاتيشينات مقارنة بالشاي الأخضر، فإنه يوفر مركبات أخرى مضادة للأكسدة، من بينها مركبات الفلافونويد. كما تحتوي بعض التوابل المستخدمة في تحضيره على مركبات نباتية دُرست لتأثيراتها المحتملة في الالتهاب والتمثيل الغذائي.

تأثير محدود

لكن وجود هذه المركبات لا يثبت أن شاي "تشاي" يحمي الكبد مباشرة؛ فالأبحاث البشرية التي اختبرت تأثير المشروب نفسه في صحة الكبد محدودة، كما أن نتائج الدراسات التي تناولت مكوناته منفردة لا تعني بالضرورة الحصول على الفوائد ذاتها عند تناولها ضمن كوب من الشاي.

ويحتوي الماسالا تشاي عادة على كمية أقل من الكافيين في الحصة مقارنة ببعض مشروبات الماتشا، لكن الفارق يتوقف على كمية الشاي المستخدمة وطريقة التحضير وحجم الكوب. لذلك، ينبغي عدم اعتبار التشاي خياراً أقل كافيين بصورة مطلقة.

السكر المضاف

قد يكون التركيز على كمية السكر المضاف أكثر أهمية من المفاضلة بين الماتشا والماسالا تشاي. فمسحوق الماتشا السادة لا يحتوي عادة على سكر مضاف، كما يمكن تحضير التشاي دون تحلية. لكن بعض أنواع اللاتيه ومركزات التشاي الجاهزة تحتوي على كميات ملحوظة من السكر.

ويرتبط الإفراط في تناول السكريات المضافة، خصوصاً ضمن نظام غذائي مرتفع السعرات الحرارية، بزيادة الوزن ومقاومة الإنسولين، وهما عاملان يرتبطان بتراكم الدهون في الكبد وزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي. ولجعل المشروبين خياراً أفضل، يُنصح باختيار الماتشا السادة أو التشاي المحضّر من الشاي والتوابل دون تحلية زائدة

الخيار الأفضل

إذا كان الاختيار بين الماتشا وشاي " تشاي"، فقد تتمتع الماتشا بأفضلية من حيث محتواها من بعض مضادات الأكسدة، لكن لا توجد أدلة بشرية قوية تثبت أنها أفضل من التشاي في حماية الكبد أو الحد من الدهون المتراكمة فيه.

وفي الحالتين، يُعد اختيار المشروب غير المحلّى أو قليل السكر خطوة عملية لدعم نظام غذائي صحي. كما تظل المحافظة على وزن مناسب، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، والحد من الكحول، من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الكبد.

وختاماً، لا يوجد فائز محسوم بين الماتشا وشاي " تشاي" لصحة الكبد. وقد تكون الماتشا غنية بمركبات واعدة، لكن طريقة التحضير وكمية السكر المضاف والنمط الغذائي العام عوامل أكثر أهمية من الاعتماد على أي مشروب بمفرده