نتنياهو يحذّر إيران من محاولة عرقلة الانتخابات الإسرائيلية

خبرني - حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران ،الأحد، من محاولة عرقلة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة الثلاثاء.

وخلال حملته الانتخابية، ركز نتنياهو على الحرب التي شنها إلى جانب الولايات المتحدة على إيران في شباط الماضي، مدعيا على أنه الوحيد القادر على درء مخاطر إيران.

وقال نتنياهو في مقطع مصور "لدينا مؤشرات استخباراتية تفيد بأن إيران ووكلاءها قد يحاولون تحدّينا عبر شن هجمات بهدف عرقلة الانتخابات".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن هجمات على إيران.

وجاءت تصريحاته في وقت أفادت مصادر بوقوع خلاف بينه وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير بشأن توجيه جديد يتعلق بحرب إيران، وهو ما نفاه نتنياهو.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر وجود مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من استغلال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية.

وأشار زعيم المعارضة يائير لبيد إلى التقرير في منشور على منصة إكس، متهما نتنياهو بالسعي إلى تأجيل الاقتراع.

وقال "نشر هذا المساء أنه يريد إشعال تصعيد ومواجهة مع إيران، لمجرد تأجيل الانتخابات".

وأضاف "هذا الرجل فقد صوابه. لا بدّ من إعادته إلى منزله".